バーガーキング、6月30日に宮崎新別府店をグランドオープン群馬、愛知、京都、静岡など9店舗を新たにオープン
ビーケージャパンホールディングスは、6月の新規出店情報を公開した。
6月は宮崎県宮崎市の新別府町の「バーガーキング 宮崎新別府店」など9店舗が全国にグランドオープンする。6月24日に群馬県高崎市「バーガーキング 高崎高関店」、6月25日に愛知県岡崎市「バーガーキング 岡崎竜美丘店」、京都府相楽郡精華町「バーガーキング MEGA ドン・キホーテ UNY精華台店」、6月29日に静岡県浜松市「バーガーキング プレ葉ウォーク浜北店」、東京都青梅市「バーガーキング 青梅河辺店」、6月30日に大阪府高槻市「バーガーキング 関西スーパー西冠店」、兵庫県神戸市「バーガーキング 関西スーパー琵琶店」、兵庫県神戸市「バーガーキング 神戸大学店」、そして宮崎県宮崎市の「バーガーキング 宮崎新別府店」の9つとなる。
これら店舗で全国に371店舗となる予定で、2028年末までに全国600店舗を目指し今後も新店舗がオープン予定となっている。
【店舗概要】
バーガーキング 高崎高関店
オープン日時：6月24日(水)10時
店舗住所：群馬県高崎市高関町66-1
営業時間：10:00-22:00
バーガーキング 岡崎竜美丘店
オープン日時：6月25日(木) 9時
店舗住所：愛知県岡崎市東明大寺町10-7
営業時間：9:00-22:00
バーガーキング MEGA ドン・キホーテ UNY 精華台店
オープン日時：6月25日(木)10時
店舗住所：京都府相楽郡精華町精華台9-2-4 MEGA ドン・キホーテ UNY 精華台 1F
営業時間：10:00-21:00
バーガーキング プレ葉ウォーク浜北店
オープン日時：6月29日(月)9時
店舗住所：静岡県浜松市浜名区貴布祢 120 0番地 プレ葉ウォーク浜北 1F
営業時間：9:00-21:30 ※ラストオーダー21:00
バーガーキング 青梅河辺店
オープン日時：6月30日(火) 9時
店舗住所：東京都青梅市河辺町6-4-8
営業時間：9:00-22:00
バーガーキング 関西スーパー西冠店
オープン日時：6月30日(火) 9時
店舗住所：大阪府高槻市西冠3-29-7 関西スーパー西冠 1F
営業時間：9:00-20:00
バーガーキング 関西スーパー琵琶店
オープン日時：6月30日(火)9時
店舗住所：兵庫県神戸市灘区琵琶町3-5-19 関西スーパー琵琶 1F
営業時間：9:00 -21:00
バーガーキング 神戸大学店
オープン日時：6月30日(火)10時
店舗住所：兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1
営業時間：10:00-18:00 ※授業のある期間の平日のみ
バーガーキング 宮崎新別府店
オープン日時：6月30日(火)10時
店舗住所：宮崎県宮崎市新別府町江ノ口965-1
営業時間：10:00-22:00
※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。
店舗のイメージ
(C)TM ＆ 2026 Burger King Company LLC.
Used under license. All rights reserved.