熱海のいちご天国♡進化したいちごBonBonの推しメニューを実食レポ!

熱海のいちご天国｢いちごBonBon ATAMI HOUSE.｣が、この夏メニューをリニューアル♡さらにおいしくなったソフトクリームに加え、新たにクレープも登場したと聞き、さっそく行ってきました!今回はオープン当初から不動の人気No.1を誇る｢いちごボンボンソフト｣と、インパクト抜群の｢BIGいちご飴クレープ｣を実食。どちらもブランドおすすめの推しメニュー!その魅力をたっぷり紹介します♪

まるでいちごのテーマパーク♡夢の世界へようこそ

熱海駅から徒歩約2分の場所にある｢いちごBonBon ATAMI HOUSE.｣。お店のコンセプトは、パティシエたちをアーティストに見立て、いちごスイーツが生まれる夢のアトリエ。

フロアごとに異なる世界観が広がり、店内を巡るだけでもワクワクが止まりません♡

3Fは｢いちご農園｣をイメージしたイートインフロア。

いちごハウスを思わせる空間に試験管やフラスコが並び、秘密の実験室で特別ないちごを育てているような雰囲気です。実はここ、お店を象徴するアイコン的な空間として多くのメディアでも紹介されており、｢見たことある!｣と思う方も多いはず♡

4Fイートインフロアは、収穫されたいちごがスイーツへと生まれ変わる｢スイーツファクトリー｣。まるで絵本の中に迷い込んだような可愛らしい世界が広がっています。

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ソフトクリームがさらにおいしく進化♡



今回のリニューアルでは、ソフトクリームがおいしくパワーアップ!

まずいただいたのは、オープン当初から不動の人気No.1を誇る｢いちごボンボンソフト｣です。

ソフトクリームには静岡県産紅ほっぺを使用し、いちごの風味がより豊かに進化。ひと口食べると、ミルクのコクとともに濃厚ないちごの味わいが口いっぱいに広がります♡

トップには真っ赤ないちごがちょこんとのっていて、思わず写真を撮りたくなる可愛らしいビジュアルも魅力。

長年愛され続ける人気メニューが、さらにおいしく進化していました♡

見た瞬間テンションMAX! BIGいちご飴クレープ

新たに仲間入りしたクレープメニューの中でも、ひときわ存在感を放っていたのが｢BIGいちご飴クレープ｣。手渡された瞬間、思わず｢大きい!｣と声が出てしまうほどのボリューム感です。

クレープにのるいちご飴は、パティシエがひとつひとつ手作りしたこだわりの逸品。しっかりと厚みがあり、バリッとした食感と存在感のある仕上がりが魅力です♡

このクレープは、まずスプーンでいちご飴をコンコンとたたいて割るのが食べるための第一ステップ。パリッと割れる瞬間は見ているだけでも楽しく、思わず動画を撮りたくなってしまいます。

割れたいちご飴の中から現れるのは、いちごやいちごアイス、クラッシュピスタチオ、アラザン♡キラキラと輝くアラザンはどこか懐かしく、熱海の昭和ノスタルジーともリンクするような｢昭和かわいい｣世界観を楽しめます。

クレープの中には静岡県産紅ほっぺを使用したいちごソースをイン。さらにグレープフルーツのジュレが爽やかなアクセントになり、甘さの中にすっきりとした余韻をプラスしてくれます。夏でも軽やかに楽しめる味わいが印象的でした。

見た目のインパクトだけでなく、素材や味わいにもこだわりが詰まった満足感たっぷりの一品。写真映えも食べ応えも欲張りたい方におすすめです♪

どれにするか迷っちゃう♡いちご好きの楽園へ



今回紹介した｢いちごボンボンソフト｣や｢BIGいちご飴クレープ｣以外にも魅力的ないちごメニューがずらり♡

さらにおいしくなったソフトクリームをはじめ、クレープ、かき氷、フラッペ、スムージー、いちご飴など、まさにいちごづくしのラインアップです。

どれも可愛くておいしそうで、メニューを眺めているだけでもワクワク。何度訪れても新しいお気に入りに出会えそうです。

熱海を訪れた際は、進化した｢いちごBonBon ATAMI HOUSE.｣で、とっておきのいちごスイーツを楽しんでみてはいかがでしょうか♡

【店舗情報】

店舗名:いちごBonBon ATAMI HOUSE.

住所:静岡県熱海市田原本町3-16

電話:0557-55-9550

営業時間:10:00～18:00

アクセス:JR熱海駅より徒歩約2分

※営業時間等は取材時点の情報です。ご来店前に最新情報をご確認ください。