◆スティーブンフォスターステークス・Ｇ１（日本時間６月２８日朝、チャーチルダウンズ競馬場・ダート１８００メートル）＝ゲート順確定

米国ダート古馬戦線の注目レースの出走馬と、ゲート順が確定した。

７頭立てながら、米国ダートの最高峰のメンバーがそろった。ドバイ・ワールドＣでフォーエバーヤングに勝ったマグニチュード（牡４歳、米・Ｓアスムッセン厩舎、父ノットディスタイム）は５番ゲートに決まった。

昨年の北米年度代表馬のソヴリンティ（牡４歳、米・Ｗモット厩舎、父イントゥミスチーフ）は３番ゲートに入った。

今年のオークローンＨで復活勝利のホワイトアバリオ（牡７歳、米・ＳジョセフＪｒ厩舎、父レースデイ）は２番ゲート。昨秋のペンシルベニアダービーを制したバエザ（牡４歳、米Ｗモット厩舎、父マッキンジー）は４番ゲートとなった。

好メンバーが名乗りを挙げ、賞金総額は１００万ドルから２００万ドル（約３億１３４６万円＝フランスギャロの２０２６年レートから換算）に倍増。１着賞金は賞金総額の５３％で、１０６万ドル（約１億６６１３万円）となっている。

同レースはフォーエバーヤングの連覇がかかるブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（１０月３１日、キーンランド競馬場・ダート２０００メートル）のチャレンジシリーズ。勝ち馬には優先出走権が与えられる。

大手ブックメーカーのウィリアムヒルでは今年のＢＣクラシックのオッズを公開。１番人気がソヴリンティで６倍。２番人気がフォーエバーヤングで７倍。１１倍の３番人気タイ３頭が、マグニチュード、ホワイトアバリオに、今年のサウジＣで２着のナイソス（牡５歳、米国・Ｂバファート厩舎、父ナイキスト）となっている。

確定した枠順は次の通り（左から馬番、馬名、性齢、騎手）

（１）ウィリーディーズ セン５ Ｌサエス

（２）ホワイトアバリオ 牡７ ＩオルティスＪｒ．

（３）ソヴリンティ 牡４ Ｊアルバラード

（４）バエザ 牡４ Ｆプラ

（５）マグニチュード 牡４ Ｊオルティス

（６）フォージドスティール 牡４ Ｊヴェラスケス

（７）ナバホウォリアー セン５ Ｔガファリオン

※全て５６キロ。