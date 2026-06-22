【セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年】 6月23日 発売予定 価格：1回770円

セガ フェイブは、セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年を6月23日からローソンで発売する。価格は1回770円。

本商品は全6種の賞と、くじの最後の1枚を引いた購入者に進呈する「ラストラッキー賞」で構成されている。2026年に35周年を迎える「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と「ぷよぷよ」のお祝いをテーマに、「ソニックぬいぐるみ」、「アルル＆みどりぷよぬいぐるみ」などをラインナップしている。

この他ミニキャラのアクリルスタンド、缶バッジなどを収録。「ラストラッキー賞」は「カーバンクル」と「シャドウ」のぬいぐるみとなっている。

ソニック賞：35周年記念 ソニックぬいぐるみ

ぷよぷよ賞：35周年記念 アルル＆みどりぷよぬいぐるみ

A賞：35周年記念 描き下ろしアクリルパネル

B賞：35周年記念 描き下ろし ミニキャラ アクリルスタンド

C賞：35周年記念 描き下ろし 缶バッジ2柄セット

D賞：35周年記念 描き下ろし A4ステッカー

ラストラッキー賞：35周年記念 カーバンクル＆シャドウぬいぐるみ

(C)SEGA