「パパすぎる抱き方が」井ノ原快彦、赤ちゃんを抱く姿に反響！ 「キュンとします」「貴重すぎる！！」
タレントの松嶋初音さんは6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。20th Centuryの井ノ原快彦さんが自身の子どもを抱く姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】赤ちゃんを抱く井ノ原快彦
ファンからは「貴重すぎる！！」「わー！キュンとします」「りあこすぎるよ、、、」「パパすぎる抱き方が」「見渡す限りの“幸”しかないのですが」「この世の幸せが全て詰まってる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】赤ちゃんを抱く井ノ原快彦
「わー！キュンとします」松嶋さんは「無限に抱っこできるよ〜！って言ってずっと抱っこしててくれました、地良ちゃん良かったね……！！イノッチだよ……！！！！」とつづり、1枚の写真を投稿。井ノ原さんが、松嶋さんの子どもを抱く貴重な姿です。井ノ原さんと赤ちゃんが見つめ合っている光景に、ほっこりとしてしまいます。
「赤ちゃん抱くイノッチなんて、いくらでも見れる！」同日の別の投稿では、赤ちゃんを抱く井ノ原さん、松嶋さん、松嶋さんの夫でお笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうさんの写真も公開。こちらも「これは！！！やばい！！！！！」「赤ちゃん抱くイノッチなんて、いくらでも見れる！」「かわいいがいっぱい」といった声が寄せられ、反響を呼んでいます。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)