「幻想水滸伝 STAR LEAP」日本国内iOS/Android版を最初に配信。Steam版はその後順次リリース
【幻想水滸伝 STAR LEAP】 配信日：未定 価格：基本プレイ無料（※ゲーム内アイテム課金あり）
1. iOS/Android（日本国内）
コナミデジタルエンタテインメントは、Android/iOS/Steam用RPG「幻想水滸伝 STAR LEAP」の配信について、プラットフォームおよび地域ごとの配信順番を公開した。
「幻想水滸伝 STAR LEAP」は、KONAMIを代表するRPGシリーズ「幻想水滸伝」の完全新作であり、初のモバイル向けタイトル。本作の配信日は未定だが、今回はプラットフォームおよび地域ごとの配信順番が発表された。順番は以下の通り。
1. iOS/Android（日本国内）
2. iOS/Android（日本を除く全世界 ※）
3. Steam（日本を含む全世界 ※）
※一部の国・地域を除く
開発については、現在佳境を迎えているとのこと。「一日も早く配信日をお伝えできるようチーム一丸となって臨んでおります」とコメントも掲載している。
『幻想水滸伝 STAR LEAP』配信方針に関するお知らせ pic.twitter.com/smlDKUAAUO- 幻想水滸伝 STAR LEAP【公式】 (@GensoSuikodenSP) June 22, 2026
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