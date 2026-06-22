【ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」】 2027年 配信予定

ポケモンは6月22日、ストップモーションアニメ「ポケモンテイルズ『ネギガナイトとピチューの冒険』」のオフィシャルアートを公開した。

本作は、ポケモンとアードマン・アニメーションズがタッグを組んだ新作ストップモーションアニメ。今回のオフィシャルアートでは、ガラル地方の雄大な自然とともに、今にも崖から落ちそうになっているネギガナイトとピチューの姿がお披露目となった。

「ポケモンテイルズ『ネギガナイトとピチューの冒険』」は2027年に配信予定。今後の続報が期待される。

【【公式】ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」ティザー映像】

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