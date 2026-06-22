【ポケモン】今にも崖から落ちそうなネギガナイトとピチューの姿！ 「ポケモン」新作アニメのオフィシャルアート公開
【ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」】 2027年 配信予定
(C) 2026 Pokemon. (C) 1995-2026 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc TM, (R) Nintendo.
ポケモンは6月22日、ストップモーションアニメ「ポケモンテイルズ『ネギガナイトとピチューの冒険』」のオフィシャルアートを公開した。
本作は、ポケモンとアードマン・アニメーションズがタッグを組んだ新作ストップモーションアニメ。今回のオフィシャルアートでは、ガラル地方の雄大な自然とともに、今にも崖から落ちそうになっているネギガナイトとピチューの姿がお披露目となった。
「ポケモンテイルズ『ネギガナイトとピチューの冒険』」は2027年に配信予定。今後の続報が期待される。【【公式】ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」ティザー映像】
ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」のオフィシャルアートを初公開！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) June 21, 2026
ガラル地方の大自然を舞台にしたネギガナイトとピチューの壮大な旅が始まるよ。
アードマン・アニメーションズとの新作ストップモーションアニメシリーズは2027年配信予定だよ。https://t.co/JT5tZVCUHg… pic.twitter.com/RHLErMrsOs
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