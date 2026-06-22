くら寿司は、「PEANUTS」とのコラボキャンペーンを6月26日より8月6日にかけて開催する。

くら寿司にてスヌーピーたちが登場する「PEANUTS」とのコラボが期間限定で開催される事となった。本キャンペーンではスヌーピーの好物のピザを再現した「スヌーピーのミニピザまん」といったコラボメニューが提供。また、キャンペーンならではのコラボグッズも多数登場する。

3,000円の購入ごとにグッズをプレゼントするキャンペーンも実施され、こちらは期間中、3回に分けて異なるアイテムが配布される。

くら寿司×「PEANUTS」コラボメニュー

スヌーピーのミニピザまん

販売期間：6月26日～8月5日

価格：250円

※お持ち帰り不可

スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ

販売期間：6月26日～8月5日

価格：430円

※お持ち帰り不可

スヌーピーの仲良しコーラフロート

販売期間：6月26日～8月5日

価格：550円

※お持ち帰り不可

それぞれステッカーが付属

「ビッくらポン！」で当たる！くら寿司×「PEANUTS」限定グッズ

実施期間：6月26日～8月6日 ※無くなり次第終了

缶バッチ 全20種

クリアキーホルダー 全5種

マスキングテープ 全5種

くら寿司×「PEANUTS」限定グッズプレゼントキャンペーン

税込3,000円の購入ごとにスペシャルグッズがプレゼント。

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）

第1弾「ノート」実施期間：6月26日～無くなり次第終了 全4種 合計で先着30万名限定

第2弾「クリアファイル」実施期間：7月10日～無くなり次第終了 全4種 合計で先着30万名限定

第3弾「寿司皿」実施期間：7月24日～無くなり次第終了 全4種 合計で先着30万名限定

グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス限定で店内装飾を実施

「グローバル旗艦店 原宿」、「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗限定で特別な店内装飾を実施。スヌーピーと仲間たちと一緒にフォトスポットとしても楽しめる。

実施期間：6月26日～8月6日

グローバル旗艦店 原宿

グローバル旗艦店 なんばパークスサウス

応募して景品コンプリートセットを当てよう

【「PEANUTS」 レシートキャンペーン】

対象期間内に、くら寿司でコラボメニュー1商品を注文した税込3,000円分以上のレシートを応募フォームにて登録すると抽選で10名に配布景品コンプリートセットをプレゼント。

※税込3,000円以上のレシート1枚につき、1回のご応募となります。

※期間中何度でもご応募いただけますが、同一レシートでのご応募は1回のみとなります。

応募期間：6月26日～8月6日

□詳細URL

【「PEANUTS」 X＆Instagram キャンペーン】

対象期間内に、くら寿司公式SNSをフォローし、公式Xでは「フォロー＆リポスト」、公式Instagramでは「フォロー＆コメント」すると、抽選で10名に「ビッくらポン！」景品コンプリートセットをプレゼント。

応募期間：7月10日～23日

□詳細URL