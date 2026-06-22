【スヌーピー】くら寿司と「PEANUTS」のコラボキャンペーンが6月26日より開催
くら寿司は、「PEANUTS」とのコラボキャンペーンを6月26日より8月6日にかけて開催する。
くら寿司にてスヌーピーたちが登場する「PEANUTS」とのコラボが期間限定で開催される事となった。本キャンペーンではスヌーピーの好物のピザを再現した「スヌーピーのミニピザまん」といったコラボメニューが提供。また、キャンペーンならではのコラボグッズも多数登場する。
3,000円の購入ごとにグッズをプレゼントするキャンペーンも実施され、こちらは期間中、3回に分けて異なるアイテムが配布される。
くら寿司×「PEANUTS」コラボメニュー
スヌーピーのミニピザまん
販売期間：6月26日～8月5日
価格：250円
※お持ち帰り不可
スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ
販売期間：6月26日～8月5日
価格：430円
※お持ち帰り不可
スヌーピーの仲良しコーラフロート
販売期間：6月26日～8月5日
価格：550円
※お持ち帰り不可
それぞれステッカーが付属
「ビッくらポン！」で当たる！くら寿司×「PEANUTS」限定グッズ
実施期間：6月26日～8月6日 ※無くなり次第終了
缶バッチ 全20種
クリアキーホルダー 全5種
マスキングテープ 全5種
くら寿司×「PEANUTS」限定グッズプレゼントキャンペーン
税込3,000円の購入ごとにスペシャルグッズがプレゼント。
※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）
第1弾「ノート」実施期間：6月26日～無くなり次第終了 全4種 合計で先着30万名限定
第2弾「クリアファイル」実施期間：7月10日～無くなり次第終了 全4種 合計で先着30万名限定
第3弾「寿司皿」実施期間：7月24日～無くなり次第終了 全4種 合計で先着30万名限定
グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス限定で店内装飾を実施
「グローバル旗艦店 原宿」、「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗限定で特別な店内装飾を実施。スヌーピーと仲間たちと一緒にフォトスポットとしても楽しめる。
実施期間：6月26日～8月6日
グローバル旗艦店 原宿
グローバル旗艦店 なんばパークスサウス
応募して景品コンプリートセットを当てよう
【「PEANUTS」 レシートキャンペーン】
対象期間内に、くら寿司でコラボメニュー1商品を注文した税込3,000円分以上のレシートを応募フォームにて登録すると抽選で10名に配布景品コンプリートセットをプレゼント。
※税込3,000円以上のレシート1枚につき、1回のご応募となります。
※期間中何度でもご応募いただけますが、同一レシートでのご応募は1回のみとなります。
応募期間：6月26日～8月6日
□詳細URL
【「PEANUTS」 X＆Instagram キャンペーン】
対象期間内に、くら寿司公式SNSをフォローし、公式Xでは「フォロー＆リポスト」、公式Instagramでは「フォロー＆コメント」すると、抽選で10名に「ビッくらポン！」景品コンプリートセットをプレゼント。
応募期間：7月10日～23日
□詳細URL