【PUPPET SUNSUN in ODAIBA】 開催期間：7月25日～8月23日 開催場所：フジテレビ本社屋1階OTエントランス（東京都港区台場2-4-8）

CHOCOLATEは、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンの期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」を、7月25日よりフジテレビ本社屋 1階OTエントランスにて開催する。

本イベントは、昨年に引き続き2回目の開催となり、今年は様々な夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジュアルと、それらをアルバム風にデザインしたキービジュアルが新たに展開される。ビーチやひまわりなどバカンス感のある計8枚のアートを用いたオリジナルグッズを中心に、定番のぬいぐるみなど約100点のアイテムがラインナップしている。

また、購入金額2,000円ごとに、購入特典として「オリジナルシール（全5種）」がランダムで1枚もらえる。

「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」開催概要

【新アート】

開催期間：7月25日（土）～ 8月23日（日）

開催場所：フジテレビ本社屋１階OTエントランス（東京都港区台場2-4-8）

開催時間：10時～18時

※開催時間は変更となる場合がございます。

入場料金：無料（1DAYパス対象外）

※一部日程では、事前抽選制による来場予約を予定しております。詳細はイベント公式Xよりご案内させていただきます。

【販売アイテムの一部】

ぬいぐるみ（スンスン）

ぬいぐるみ（ノンノン）

ぬいぐるみ（ゾンゾン）

フルカラートート（全3種）

スタッキングマグカップ（全3種）

ラゲッジタグ（全3種）

Tシャツ（全2種）

プレート（全2種）

※購入数制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。※価格、入荷時期、商品の完売状況はイベント公式X（@sunsun_odaiba）にてご案内予定です。

ノベルティ情報

開催期間中、合計2,000円以上購入するごとに、特典として「オリジナルシール（全5種）」がランダムで1枚もらえる。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee