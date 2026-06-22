パペットスンスンの期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」が7月25日より開催新アート＆ぬいぐるみなど販売アイテムの一部公開
CHOCOLATEは、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンの期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」を、7月25日よりフジテレビ本社屋 1階OTエントランスにて開催する。
本イベントは、昨年に引き続き2回目の開催となり、今年は様々な夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジュアルと、それらをアルバム風にデザインしたキービジュアルが新たに展開される。ビーチやひまわりなどバカンス感のある計8枚のアートを用いたオリジナルグッズを中心に、定番のぬいぐるみなど約100点のアイテムがラインナップしている。
また、購入金額2,000円ごとに、購入特典として「オリジナルシール（全5種）」がランダムで1枚もらえる。【新アート】
「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」開催概要
開催期間：7月25日（土）～ 8月23日（日）
開催場所：フジテレビ本社屋１階OTエントランス（東京都港区台場2-4-8）
開催時間：10時～18時
※開催時間は変更となる場合がございます。
入場料金：無料（1DAYパス対象外）
※一部日程では、事前抽選制による来場予約を予定しております。詳細はイベント公式Xよりご案内させていただきます。【販売アイテムの一部】
ぬいぐるみ（スンスン）
ぬいぐるみ（ノンノン）
ぬいぐるみ（ゾンゾン）
フルカラートート（全3種）
スタッキングマグカップ（全3種）
ラゲッジタグ（全3種）
Tシャツ（全2種）
プレート（全2種）
※購入数制限を設けさせていただく場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。※価格、入荷時期、商品の完売状況はイベント公式X（@sunsun_odaiba）にてご案内予定です。
ノベルティ情報
開催期間中、合計2,000円以上購入するごとに、特典として「オリジナルシール（全5種）」がランダムで1枚もらえる。
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee