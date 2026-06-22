汗じみ見せずにキレイをキープ。【SHOO・LA・RUE】汗じみ防止・接触冷感機能付きTシャツが登場！

ワールドグループのアルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「SHOO・LA・RUE（シューラルー）」はこのほど、夏に嬉しい汗じみ防止機能つきTシャツに関する特集ページを公式オンラインストアにて公開しました。

全国のショッピングセンターを中心に展開するシューラルーは、幅広いスタイル、年齢層の女性へ向けて、旬なトレンドアイテムをロープライスで提案するブランド。

デイリーにファッションを楽しみたい女性の気持ちに寄り添い、大人が求めていたファッションと日常性を備えたライフスタイルを提案しています。

今回の特集ページでは、気温が高くなってくるこれからの季節に嬉しい汗じみ防止機能がついたTシャツを2型紹介します。

■こだわりポイント

薄手でありながら汗じみが目立ちにくい、こだわりの素材を採用。表面にはっ水加工、裏面には汗を素早く吸収する吸水速乾加工を施すことで、快適な着用感を実現しました。

加えて、ゆったりとしたシルエットと接触冷感機能により、涼しさと体型カバーを両立。また、しなやかな風合いで着心地がよく、暑い季節の普段着として使いやすい素材です。

※発汗量や着用環境により、効果が異なる場合があります

※この効果は永久ではありません

【夏に嬉しい3つの機能】

・汗じみ防止

・接触冷感

・洗濯機OK

この機会にぜひシューラルーの店頭および公式オンラインストアをチェックしてみてはいかがでしょうか。

特集ページはこちら：https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/journal/092228/

■これからの季節に嬉しい汗じみ防止機能がついたTシャツ2型

【汗じみ防止／ひんやり／S-LL】インせず着られる 刺繍ロゴTシャツ

●価格：1,989円

●カラー：ホワイト／チャコールグレー／ブラック／イエロー／ブラウン／ブルー

●サイズ展開：S／M／L／LL

脇の斜め切り替えと裾タックが生み出す、丸みのある立体シルエット。自然なドレープがヒップ周りをふんわり包み込み、暑い季節も快適に体型をカバーします。フロントにはワンポイントのロゴ刺繍を施しました。細身のテーパードパンツで大人のきちんとスタイルにも、デニム合わせでデイリー使いにも。

【汗じみ防止／ひんやり／S-LL】お袖フレアレースTシャツ

●価格：2,489円

●カラー：オフホワイト／チャコールグレー／イエロー／ピンク／ネイビー

●サイズ展開：S／M／L／LL

肩をやや落としたボックスシルエットが身体を程よくカバーし、袖のアイレットレースが上品な華やかさを演出。ラウンドネックと裾のサイドスリットが抜け感を添え、きれいめな着こなしにも映える一枚。華やかな柄スカートと合わせた夏のきれいめコーデで通勤にも、カジュアルなデニムパンツに合わせてリラックススタイルにも使える便利なデザインTシャツです。

※袖部分は汗ジミ防止ではありません。

※照明の関係により、実際の色味と違って見える場合があります。また、パソコン・スマートフォンなどの環境により、製品と画像のカラーが若干異なる場合もあります。

※取り扱い店舗について

公式オンラインストア内から確認するか、近くの店舗へ問い合わせてください。

【 Shop List & Online Store 】

●全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR755&link_id=755_F_shoplist

●オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/

【 Social media 】

●Instagram：https://www.instagram.com/shoolarue_official/

●X：https://x.com/SHOOLARUE_jp

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