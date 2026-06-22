【愛犬の死】「悲しくても、涙が出ない状況がある」玄関で待っていてくれた愛犬がいない…涙があふれてきた瞬間に共感の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
母からの連絡は、愛犬「たろう」の死だった。「今日の夕方にはお別れです」と書かれた文面を見て、急いで実家に帰る。そこには静かに息を引き取った「たろう」が眠っていた。姿を見たら、大号泣すると思っていたのに…？今回は、チャン・メイ(@masondixon402)さんの実話「今日の夕方にはお別れです。」を紹介するとともに制作の経緯など話を聞く。
朝7時、母親からの電話で愛犬・たろうの死を知らされた主人公。余命宣告を受けていたたろうは、その言葉通り1カ月後に天国へ旅立ってしまったという。急いで実家へ向かった主人公だったが、玄関を開けても、いつものように大喜びで迎えてくれるたろうの姿はなかった。リビングでは布団に包まれたたろうが静かに眠っており、その姿を前にすると、きっと涙があふれると思っていたはずなのに、不思議なことに一滴も涙が出なかったそうだ。
作者のチャン・メイさんが描く本作「今日の夕方にはお別れです。」は、そんな愛犬との別れを描いた実体験漫画だ。悲しいはずなのに涙が出ない自分に戸惑いながらも、チャンさんはその理由について「本当に気持ちが動くのは、その出来事の瞬間ではなく、少し時間が経ってからだと思うんです」と振り返る。お風呂に入っているときや掃除をしているときなど、何気ない日常のなかでふいに思い出し、押し込めていた感情が一気にあふれ出す…そんな“悲しみのタイムラグ”を描きたかったのだという。
また、愛犬のモデルとなったフレンチブルドッグの弁慶については、「家族が帰ってくると玄関で大喜びしているのが一番かわいかったです 」と語る。何気ない日常の思い出こそが、かけがえのない宝物だったのかもしれない。
大切な存在との別れは、誰にとっても簡単に受け入れられるものではない。それでも少しずつ向き合いながら前へ進んでいく人の姿に、そっと寄り添ってくれる作品を是非読んでほしい。
取材協力：チャン・メイ(@masondixon402)
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