【愛犬の死】「悲しくても、涙が出ない状況がある」玄関で待っていてくれた愛犬がいない…涙があふれてきた瞬間に共感の声【作者に聞く】

【愛犬の死】「悲しくても、涙が出ない状況がある」玄関で待っていてくれた愛犬がいない…涙があふれてきた瞬間に共感の声【作者に聞く】