今回は、女友達がモラハラ夫に注意した結果についてのエピソードを紹介します。

微妙な空気が流れる中…

「私の夫はいわゆるモラハラ男で、家事も育児も私に丸投げです。夫に対しイライラが募っていたけど、何か言うと揉めて面倒なので、我慢していました。

そんなある日、高校時代の女友達が家に来てくれたんです。その日はたまたま家に夫もいたのですが、夫があまりに家のことを何もせず、私に偉そうなことばかり言うので、あきれていました。

そんな中、夫が『早くお茶をいれろよ！』と私に怒鳴りつけたのを聞いた女友達は、『お茶くらい自分でいれたら？』『妻は家政婦じゃないんだけど？』と夫に注意してくれたんです。しかし夫は女友達に逆ギレし、ものすごい勢いで怒鳴り始めたんです」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年11月）

▽ これはかなり気まずかったでしょうね。夫も正論で注意され、プライドが傷つけられたのかもしれませんが、逆ギレはないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。