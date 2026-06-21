クラランス「目もと用美容液」新発売！現代女性の目もと悩みに寄り添う注目作

毎日のスマホやパソコン作業で、目もとの乾燥や印象の変化が気になる方に注目の新アイテムが登場。クラランスの人気No.1*美容液「ダブルセーラム」から誕生した『ダブルセーラムアイADC』が2026年8月21日（金）に発売されます。加齢とライフスタイルによる“ダブルのエイジング要因”に着目し、現代女性の目もとを全方位からサポート。いきいきとした印象へ導く新世代の目もと用美容液です♡

ダブル処方で目もと悩みにアプローチ

『ダブルセーラムアイADC』は、セラムとクリームを融合したクラランス独自のダブル処方を採用。

年齢による変化だけでなく、デジタル機器の使用による乾燥などの肌ストレス*2にも着目し、繊細な目もとをしっかりケアします。

注目成分には、908種類の植物から厳選されたフランス産マジョラムエキス*3をはじめ、ナイアシンアミド*4や植物由来のフィト-カフェイン*5を配合。

自然由来指数96％*6の心地よいテクスチャーで、うるおいとハリ感に満ちた明るい印象の目もとへ導きます。

ダブルセーラムアイADC

価格：11,000円(税込)

発売日：2026年8月21日（金）

※クラランス公式オンラインショッピングでは2026年8月5日（水）より先行発売

クラランス×POP MART限定コラボ♡モリーと楽しむエイジングケアアイテム

先進技術が叶える快適なアイケア

クラランスの象徴ともいえる2相式フォーミュラを採用し、手のひらで混ざり合うことでなめらかな使用感を実現。

セラム7：クリーム3の黄金比率により、目もとをみずみずしく包み込みます。

さらに新搭載のダイアル式ディスペンサーによって、使用量を細かく調整できるのも魅力。目もとの細かな部分から広範囲まで、その日の状態に合わせたケアが可能です。

フレッシュフルーティーフローラルの香りで、毎日のスキンケアタイムを心地よく演出してくれます♪

EYE SPAメソッドでさらに印象的な目もとへ

全国のクラランスカウンターでは、70年以上にわたるスパ技術から生まれた「EYE SPAメソッド」も体験可能です。

約5分間のメソッドで、目もとのむくみや緊張感にアプローチしながら、すっきりとした印象へ導きます。

『ダブルセーラムアイADC』との組み合わせで、より明るくいきいきとした目もとを目指せるのも嬉しいポイントです。

*クラランス調べ。クラランスにおける2025年国内売り上げ金額 *2乾燥など *3マヨラナ葉エキス（整肌成分） *4整肌成分 *5カフェイン（整肌成分）*6水を含む（ISO16128に準拠）*7ウコン根エキス（整肌成分）

毎日の目もとケアをアップデート

スマホやパソコンが欠かせない現代だからこそ、目もとケアはスキンケアの重要なステップ。

クラランスの最新研究と植物サイエンスを結集した『ダブルセーラムアイADC』は、うるおい・ハリ・明るさを叶えながら、毎日の目もと印象を美しくサポートしてくれます♡

新しいアイケア習慣で、すっきりと輝くまなざしを目指してみてはいかがでしょうか。