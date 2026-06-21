Enfelの6月新作が可愛すぎる！透明感あふれるギンガムランジェリー登場

SNS総フォロワー100万人超を誇るモデル・インフルエンサーのPyunA.（ぴょな）がプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から、新作ランジェリーが2026年6月19日(金)19時より登場します。今回の新作は、天使を思わせるギンガムチェックと繊細なフラワーレースを組み合わせたフェミニンなデザイン。可愛らしさと上品さを兼ね備えた、毎日を少し特別にしてくれるコレクションです♡

Enfelが描く“天使”の世界観

「Enfel（エンフェル）」は、“Angel（天使）”と“Devil（悪魔）”を掛け合わせたブランド名が由来です。

あざと可愛い魅力と、セクシーでスタイリッシュな魅力という相反する二面性を表現しながら、自分らしい美しさに出会えるランジェリーを提案しています。

今回の新作は、ブランドの人気シリーズ「ANGEL LINE」から登場。トキメキと心地よさを纏う“天使”をテーマに、やさしい雰囲気と女性らしいディテールを詰め込んだコレクションとなっています。

爽やかなギンガムチェックと繊細なフラワーレースの組み合わせが印象的で、毎日のランジェリータイムをより楽しいものにしてくれそうです。

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ライトブルー＆ブラックの新作デザイン

ライトブルー

価格：3,300円（税込）

爽やかなライトブルーをベースに、ギンガムチェックと繊細なフラワーレースを重ねたフェミニンなデザイン。

可愛らしさの中に上品さを感じさせる仕上がりで、自然体の女性らしさを引き立ててくれます。華奢なリボンディテールもアクセントとなり、思わず気分が上がる一着です。

サイズ：B～Gカップ、アンダーバスト65～75

ブラック

価格：3,300円（税込）

落ち着きのあるブラックカラーは、甘さをほどよく引き締めながら大人っぽい印象を演出。

編み上げ風のリボンデザインや繊細なディテールが、上品な遊び心をプラスしています。可愛いだけではなく、自信を与えてくれるような魅力を備えたデザインです。

サイズ：B～Gカップ、アンダーバスト65～75

ショーツは2タイプから選べる

ショーツ（フルバック）



価格：1,400円（税込）

ショーツ（Tバック）



価格：1,400円（税込）

セットで合わせたいショーツは、フルバックとTバックの2タイプをラインアップ。気分やコーディネートに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

お気に入りのブラと組み合わせて、自分らしいスタイルを楽しむことができます。

サイズ：Sサイズ ヒップ82～90cm／Mサイズ ヒップ87～95cm／Lサイズ ヒップ92～100cm

毎日をときめかせる新作ランジェリー

Enfelの新作ランジェリーは、ギンガムチェックやフラワーレース、華奢なリボンなど、女の子の“好き”が詰まった一着です。

ライトブルーの透明感あふれる可愛らしさと、ブラックの大人っぽい魅力はどちらも見逃せません。

2026年6月19日(金)19時より公式オンラインストアで販売開始となるので、気になる方はぜひチェックしてみてください♪