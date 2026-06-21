牡羊座・女性の運勢

家族関係や生活面の状況が牡羊座のやる気に待ったをかけるとき。引き続きいろいろなことへの関心が広がり、楽しいことが増えてきている状況ですが、「それどころじゃないでしょう」的に割って入る何かがあるのかも。実際、日常面ではやらなくてはいけない細かい用事や検討すべき物ごとがありそうですが、まあそちらはいったん腹をくくってしばらく向き合えばやり遂げられます。「やってよかったな」とさえ思うはず。だからあまり自分からテンションを落とさないように。いまやれることに集中していきましょう。

牡羊座・男性の運勢

新しい意欲や夢、今後やっていきたいことへの希望を強く抱くも、現実に起こる展開がそれのブレーキとなりそう。家族に関する出来事や日常生活の問題など、たしかに即対処すべき何かでしょう。また、いまは実際にやらなくてはならないこともいろいろある時期です。ただ直ちに＆誠実に取り組めばほぼうまくいき、やってよかったと思えるものが多いので、気持ちを切り替えどんどん片づけていった方がいいのでは。「やりたいことがやれない」という方にフォーカスするより、そっちの方が結果的に早く希望に近づけます。

占い：アストロカウンセラー・まーさ