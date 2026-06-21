＜元カレはストーカー？＞「同窓会で会えず残念だった」意図が読めず恐怖！さらに…？【第2話まんが】
私はヨシミ（40代）。旦那のケンタ（現40代）と2人の子どもの4人で、つつましく幸せに暮らしています。しかし、ひとつ気がかりなことがあります。先日、元カレのマサユキ君（40代）から実家にハガキが届いたのです。マサユキ君とは高校時代にお付き合いをしていましたが、受験の時期に破局。大学2年生のときに一度ハガキが届き、会いたいと書かれていたのでお茶をしましたが、それっきり連絡はありません。次に届いたのは、それから3年ほど後だったと思います。
23歳で就職をして少し経った頃には、マサユキ君のことはすっかり忘れていました。そんな中、また手紙が届いたのです。
私は、前回手紙をもらったときも、会った後に何も起きなかったことを思い出しました。また同じガッカリするくらいならと、その後は連絡をしなかったのです。その後、結婚し、子どもを授かりました。
そして今、私は43歳になりました。またもやハガキが実家に届いたというのです。
手紙には「同窓会で会えなくて残念でした」と、書かれていました。ちょうど子どもの発表会と重なって、行くことができなかったのです。
マサユキ君からのハガキは、今回で計5回届きました。高校を卒業して2年後に会って、近況を報告しあいましたが、その後ハガキに返信することはなく、すっかり縁が切れたと思っていました。私としては復縁したわけでもなく、頻繁に会う関係でもありません。それなのに、どうしてこうやってハガキを数年に一度送ってくるのか、マサユキ君の意図がまったく読めないのです。しかも、最後のハガキの住所を見ると……引っ越しをした私のすぐ近くに住んでいることがわかりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
23歳で就職をして少し経った頃には、マサユキ君のことはすっかり忘れていました。そんな中、また手紙が届いたのです。
私は、前回手紙をもらったときも、会った後に何も起きなかったことを思い出しました。また同じガッカリするくらいならと、その後は連絡をしなかったのです。その後、結婚し、子どもを授かりました。
そして今、私は43歳になりました。またもやハガキが実家に届いたというのです。
手紙には「同窓会で会えなくて残念でした」と、書かれていました。ちょうど子どもの発表会と重なって、行くことができなかったのです。
マサユキ君からのハガキは、今回で計5回届きました。高校を卒業して2年後に会って、近況を報告しあいましたが、その後ハガキに返信することはなく、すっかり縁が切れたと思っていました。私としては復縁したわけでもなく、頻繁に会う関係でもありません。それなのに、どうしてこうやってハガキを数年に一度送ってくるのか、マサユキ君の意図がまったく読めないのです。しかも、最後のハガキの住所を見ると……引っ越しをした私のすぐ近くに住んでいることがわかりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか