「最高の景色を見に来ました」平愛梨、夫・長友佑都を応援するアップショット！ 「素敵な奥様」「ブラボー」
「最高の景色を見に来ました」平愛梨、夫・長友佑都を応援するアップショット！ 「素敵な奥様」「ブラボー」
俳優の平愛梨さんは6月20日、自身のInstagramを更新。ワールドカップの応援で現地にいることを報告しました。
【写真】平愛梨、「最高の景色を見に来ました」
「最高の景色を見に来ました」平さんは「最高の景色を見に来ました」と英語でつづり、1枚の写真を投稿。5大会連続でワールドカップに臨む、夫でFC東京の長友佑都選手の応援に来ていることを報告し、ワールドカップ2026の白いキャップ帽をかぶったアップショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「最高のメンター」「最高の景色、ご家族で観てきてください!!」「素敵な奥様」「可愛い」「ブラボー」「いちばん説得力のあるナンバーワンサポーター」「似合ってる」「ブラボー聞きたいw」などの声が寄せられています。
「夫の夢は私の夢」6月4日の投稿では「夫の夢は私の夢 4男児と交わした男同士の結束 最高の景色が見れますように」とつづって日本代表の青いユニフォームを着た4人の息子や「おめでとう！ レジェンド5」と書かれたプレートがのったケーキの写真を披露している平さん。ファンからは「夫の夢は私の夢って言葉最高過ぎます」「素敵な夫婦だな」「めちゃくちゃカッコいいパパだね！」「こんなカッコいい男いないよ!!」「愛をたくさん感じます」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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