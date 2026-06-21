ワン・ホーディー（王鶴棣）とモン・ズーイー（孟子義）が主演を務める時代劇ドラマ「将門独后」が20日、クランクインを正式発表した。

今年2月、ワン・ホーディーとモン・ズーイーの共演が明らかになった「将門独后」だが、中国のSNS・微博（ウェイボー）のドラマ公式アカウントが20日、クランクインを正式発表。また、当日は端午節に当たるため、主演2人による新たなスチール写真も公開している。

公開された写真では、2人がそれぞれ片手であごを支えるポーズを披露。キュートで遊び心あふれる雰囲気を見せている。また、同時に公開された映像では、スチール写真を見たモン・ズーイーが、「どうして私たち、同じ表情をしているの？」と驚きながら笑顔を見せている。2人の息の合った様子に、多くのネットユーザーからは「お似合いだ」「楽しみ」などと期待の声が上がっている。

作家・千山茶客による人気小説「重生之将門毒后」が原作の「将門独后」は、かなり以前から映像化が報じられてきた作品だが、キャスティングの難航などから企画は長らく停滞していた。その後、原作の映像化権の期限が迫る中、制作会社・新麗影視はワン・ホーディーとモン・ズーイーに決定し、ドラマ化に踏み切っている。2人がどのようなケミストリーを見せるのかにも、高い注目が集まっている。(Mathilda)