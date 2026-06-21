ランボルギーニを自転車専用道路に…元EXO・タオ、違法駐車など複数の交通法違反で罰金刑

ボーイズグループEXO出身のタオが、高額なスーパーカーの違法駐車により罰金を科された。

去る6月19日、台湾メディア『ETトゥデイ』の報道によると、タオは最近、ランボルギーニで妻と食事に出かけた際、違法駐車をして市民から通報された。

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報道によると、中国・北京の交通警察はその後、タオが駐車規定違反、禁止標識の不遵守および車両の不法改造など、複数の交通法違反行為をしたことを確認し、物議を醸した。

この日、タオは自転車専用道路に車を止め、歩行者および自転車の通行に支障をきたしたことが判明した。通報を受けた警察は迅速に調査に着手し、違法駐車に対する処罰のほかにも、タオの車の車体カラー改造が規定された期限内に変更登録されていなかったことを発見し、処罰の強度をさらに引き上げ、総額2500元（約6万円）の罰金を科した。

（写真提供＝OSEN）タオ

これについて、6月19日、タオの所属事務所側は「確認の結果、タオが駐車規定および禁止標識の指示に違反したことに相違ない。これについて、深く謝罪し、批判を謙虚に受け入れる」と謝罪した。

続けて、「事件発生後、タオは自身の過ちを深く反省しており、昨日夜間に交通管理部門の通知を受けた後、直ちに交通警察隊に出頭した。本日未明に関連教育の履修および罰金の納付を終え、違法行為への対応はすべて完了した」と明かした。

また、今回の件を契機に関連する法律および法規に関する認識をさらに強化すると謝罪した。

（記事提供＝OSEN）