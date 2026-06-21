全骨格タイプに似合うロゴTシャツ・ワンピースが完成！　“大人女性の悩みに効く”Eluraより、「誰でも似合う神シリーズ」がデビュー

40以上のマルチブランドを展開するアダストリアの “大人女性の悩みに効く”をコンセプトとするブランド「Elura（エルーラ）」は、アイシービー代表取締役社長で骨格診断アナリストの二神弓子さん監修の、全骨格タイプに対応するシルエットの「誰でも似合う神Tシャツ」をWEBストアand STおよびElura全店舗で6月12日より発売。また、「誰でも似合う神ワンピース」をWEBストアand STにて予約受付を開始しました。

■骨格診断の創始者・二神弓子さんとコラボが再度実現！

Eluraは、2019年のブランドデビューから様々な大人女性が抱える悩みに寄り添うアイテムやサービスを提供してきました。Eluraの店舗やWEBサイトを訪れたら、大人女性のファッションに関する悩みの答えが必ず見つかることを目指しています。

今回、昨年冬シーズンの大好評を受け、骨格診断の創始者である二神弓子さんとコラボレーションが再度実現。

ストレート・ウェーブ・ナチュラル3つの骨格タイプ誰が着用しても全員が素敵に着こなせる、究極の「誰でも似合う神Tシャツ」「誰でも似合う神ワンピース」が完成しました。

得意なシルエット・素材等が異なる3つの骨格タイプに対応できるよう、素材選びやネックライン・身幅・丈感のミリ単位の調整を重ねています。

また、夏シーズンの大人女性のお悩みに多い「Tシャツが似合わなくなった」という声に寄り添い、カラー展開も二神弓子さんがセレクト。イエローベース向けの白・ブルーベース向けの白を含む4色展開で、似合うTシャツが必ず見つかるラインアップとなっています。

ワンピースは、Eluraで夏シーズン人気No.1の「サラサラリラクシーシリーズ」の素材を採用。究極にラクな着心地なのにきれい見えが叶い、接触冷感やイージーケア等、機能性も満載です。

特設WEBコンテンツでは全骨格タイプに似合う理由やおすすめのスタイリングを紹介。さらに、二神弓子さん公式YouTubeチャンネル「be WOMAN channel」でも同コラボレーションを二神弓子さん自ら徹底解説しています。

◎特設サイトについて

https://www.dot-st.com/elura/cp/kamiseries_2606

サイト内では各アイテムのポイント解説や、ブランドおすすめのスタイリングを紹介しています。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

■二神弓子さん監修「誰でも似合う神Tシャツ」

商品名：誰でも似合う神Tシャツ

価格：5,500円

サイズ展開：フリーサイズ

カラー展開：全4色

全員に似合うポイント1）ネックライン

横に開きすぎるデザインが苦手なストレート、鎖骨をきれいに見せたいウェーブ、そして開きすぎず詰まりすぎずが似合うナチュラル。それぞれの魅力を引き立てるネックラインに仕上げました。

全員に似合うポイント2）袖

大人女性がすっきり着こなせる袖デザインを開発。気になる二の腕や肩幅がよりすっきり見える絶妙なラインを作っています。

全員に似合うポイント3）身幅

ストレートでもすっきり見えて、ウェーブにもバランスよくフィット。さらに、ゆったりシルエットが得意なナチュラルにも◎3タイプすべてがきれいに着こなせる“ちょうどいい”身幅を追求しました。

全員に似合うポイント4）丈感

すべての骨格タイプが素敵に着こなせる丈感と、前後差をつけたデザイン。前インしなくても好バランスで着こなせる大人の夏にうれしい仕様に仕上げています。

全員に似合うポイント5）素材

柔らかすぎず、程よいハリ感で全骨格タイプに寄り添っています。少しツヤのある上品な素材を採用することで、大人女性がキレイめに着られるTシャツが完成しました。

■二神弓子さん監修「誰でも似合う神ワンピース」

商品名：誰でも似合う神ワンピース

価格：8,800円

サイズ展開：小柄向けElkotona・通常フリーサイズ・トールサイズ

※トールサイズはWEB限定サイズとなります

カラー展開：全3色

全員に似合うポイント1）ネックライン

Tシャツ同様、全骨格タイプの魅力を引き立てるネックラインです。

全員に似合うポイント2）袖

二の腕の気になるラインがギリギリ隠れる程よい長さに調整。すっきりもたつかずに着こなせます。

全員に似合うポイント3）身幅

高い位置を絞り、背中にタックをプラス。ストレートさんは着太りせず、ウェーブさんは腰位置高く、ナチュラルさんも好バランスで着られます。

◇骨格タイプ診断とは

骨格タイプを知ることで、持って生まれた体の「質感」「ラインの特徴」から、自分自身の体型を最もきれいに見せるデザインと素材を知ることができます。

診断結果は「ストレート」「ウェーブ」「ナチュラル」の3タイプに分類され、太っている、やせている、年齢、身長などは関係ありません。どんな人でも自分に似合うデザインと素材を知ることができ、ファッションでその人の魅力を引き出すことができる診断として人気を集めています。

骨格タイプにあったアイテムを身につけることで、垢抜けた印象になれたり、着やせ効果、また本来の女性らしさが引き出されたり上品で魅力的に見えるというメリットがあります。

◇二神弓子さんについて

株式会社アイシービー代表取締役社長。パーソナルカラー実務検定協会代表理事。骨格診断アナリスト協会代表理事。イメージコンサルタントとして多くのビジネスパーソンの印象改革を手がけるとともに、アパレルや化粧品会社の商品開発や販促の監修、社員研修やコンサルティング事業、スクール経営も行う。骨格診断の創始者。

（エボル）