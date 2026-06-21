3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。契約前にすること、体の成長、そして注意深く物事を見つめることをヒントに、共通するひらがな2文字を導き出して語彙力を試してみましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、ビジネスで予測する行為、体の一部の成長、そして発展や変化に注意を向ける様子という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

み□□り
は□□う
か□□く

ヒント：あらかじめ料金や分量の目安を立てる作業。新しく髪が生えそろっていくこと。そして、目を見開いてよく見ることを思い浮かべてみてください。

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正解：つも

正解は「つも」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「つも」を入れると、次のようになります。

みつもり（見積もり）
はつもう（発毛）
かつもく（刮目）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、必要な経費の割り出しから、頭髪の新たな一本が芽吹く瞬間、さらには進歩に対する大いなる期待までを網羅しました。3つの異なる場面が同じ音でつながるという、言葉の構造的な面白さを感じていただけたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)