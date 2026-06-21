大谷翔平、第2子誕生→即スタメン復帰で大反響「もう戻ってきた」「Big Daddy is back!」
MLB「ロサンゼルス・ドジャース」が日本時間21日に公式Xを更新し、大谷翔平が1番DHでスタメンに復帰することが明らかになった。
【画像】第2子誕生→すぐスタメン復帰の大谷翔平
ドジャースは前日、大谷がMLBの産休制度である「父親リスト」入りのため一時的にチームを離脱すると公表。大谷は、同日の試合を欠場し、「今週末のどこかで戻ってくる予定」と伝えていた。そして、第2子誕生が発表された。
ファンからは「大谷もう戻ってきた、彼はゲームが大好きだ」「ショータイムが帰ってきた！」「Big Daddy is back!」「祝砲で由伸さんに援護点をお願いします」など、多数の声が寄せられている。
大谷は2024年2月のシーズン前に妻・真美子さんと結婚を報告。昨年4月には第1子女児が誕生している。
【画像】第2子誕生→すぐスタメン復帰の大谷翔平
ドジャースは前日、大谷がMLBの産休制度である「父親リスト」入りのため一時的にチームを離脱すると公表。大谷は、同日の試合を欠場し、「今週末のどこかで戻ってくる予定」と伝えていた。そして、第2子誕生が発表された。
ファンからは「大谷もう戻ってきた、彼はゲームが大好きだ」「ショータイムが帰ってきた！」「Big Daddy is back!」「祝砲で由伸さんに援護点をお願いします」など、多数の声が寄せられている。
大谷は2024年2月のシーズン前に妻・真美子さんと結婚を報告。昨年4月には第1子女児が誕生している。