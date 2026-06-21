PRESS BUTTER SANDコラボ最終章♡アートと味わうラムレーズンバターサンド登場

スイーツとアートが出会う特別なプロジェクト「SWEETS MEETS ART」がついにフィナーレを迎えます。PRESS BUTTER SANDとArtStickerによるコラボレーション第4弾では、アーティスト・奥村彰一氏が手掛ける限定パッケージの「バターサンド〈ラムレーズン〉」が登場。味わいだけでなく、アート作品としても楽しめる一品に仕上がっています。大人のご褒美スイーツとしてはもちろん、ギフトにもぴったりな注目商品です♡

芳醇な香り広がるラムレーズンの魅力

今回登場する「バターサンド〈ラムレーズン〉4個入」は、税込1,728円で販売されます。

サクサクとした軽やかなココアクッキーに、芳醇なラムの香りが広がるラムレーズンバタークリームと定番のバターキャラメルをサンド。

クッキーには苦味がまろやかに広がるココアを使用し、大人の味わいを演出しています。

クリームには、糖液で煮詰めてラム酒に漬け込んだ小粒のラムレーズンと、食感を楽しめるカットレーズンを使用。プチッと弾ける食感と奥深い香りが口いっぱいに広がり、贅沢なティータイムを楽しめます。

販売期間は2026年7月1日（水）～9月30日（水）まで。なくなり次第終了となります。

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奥村彰一氏が描く幻想的な世界観

パッケージデザインを担当したのは、現代における楽園をテーマに作品を生み出すアーティスト・奥村彰一氏。

実際に商品を味わった体験をもとに、ラムレーズンの芳醇な香りが広がる様子を紫からピンクへ移ろうグラデーションで表現しています。

印象的な女性の背景にはレーズンをイメージした葡萄の木が描かれ、ラム酒のボトルから立ち上る香りの先には、吉祥のモチーフである天女や蝶、鳥が登場。

一方でヘリコプターなど現代的なモチーフも配置され、古典と現代が融合した独創的な世界観が広がります。

風を受けながらバイクで旅をする女性の姿は、異国情緒や旅情を感じさせ、ラムレーズンの深く豊かな味わいを見事に表現しています。

※吉祥：めでたい兆し。吉兆。良いことが起こる前触れ。

販売情報と先行販売をチェック

商品は「PRESS BUTTER SAND」全国の店舗、「PRESS BUTTER SAND」全国の催事会場、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」、楽天市場、Yahooショッピング、Amazon、LINEギフトにて販売されます。

※一部取り扱いのない店舗があります。

また、「BAKE Membership Program」会員限定で2026年6月24日（水）～6月30日（火）まで先行販売を実施。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

さらに、限定デザインのショッパーは常設店舗限定で配布されます。こちらも数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

まとめ

アートとスイーツの魅力を融合した「SWEETS MEETS ART」プロジェクトの最終章にふさわしい、特別感あふれる「バターサンド〈ラムレーズン〉」。

芳醇なラムレーズンの味わいと、奥村彰一氏による幻想的なアートワークが楽しめる贅沢な一品です。

自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。期間限定の特別なコラボレーションをぜひ味わってみてください♡