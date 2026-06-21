実車を前に開発陣が熱弁！ 新型キックス発表会の全貌

日産は2026年6月17日、新型となるコンパクトSUV「キックス」の発表会を実施しました。翌18日からの全国発売を前に、会場では実車が披露されるとともに開発陣が登壇。新たなモデルに込めた想いや開発の裏側について、詳細なトークが展開されています。

新たに発表された2代目の新型キックスは、日常からレジャーまで幅広いシーンで活躍するコンパクトSUVです。初代モデルは2016年にデビューし、日本では2020年にハイブリッドシステム「e-POWER」専用車として導入されました。

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今回のフルモデルチェンジでは、力強く躍動的なエクステリアと高品質なインテリアへと刷新されたほか、大幅に燃費を向上させた第3世代のe-POWERや、モデル初搭載となる電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を採用しています。

発表会では、まず国内でマーケティング＆セールスを担当する執行職の杉本全氏が登壇しました。杉本氏は、新型キックスが日産の事業を支えるコアモデルであり、日本市場で初めて第3世代e-POWERを搭載する重要な戦略モデルであると説明。

また、使いやすさや経済性だけでなく、忙しい毎日の中でも気持ちが高まるような体験を提供したいと述べ、大人の遊び心を刺激する車として299万9700円（消費税込）からの価格で展開することを明かしました。

続いて、企画の意図についてチーフプロダクトスペシャリストの田中聡氏からプレゼンテーションが行われます。

田中氏は、40代後半の家族を持つ層をターゲットに設定したと語り、力強いデザイン、先進技術、ユーティリティ性能という3つのコアバリューを紹介。

とくにユーティリティについては、大人でも余裕のある後席空間や、キックス初となるパワーバックドア、100VのAC電源を備えた荷室により、使い勝手が大きく向上している点が強調されました。

デザイン面については、プログラムデザインダイレクターの楠鉄平氏が解説を行っています。エクステリアのコンセプトを「タフ＆アジャイル」とし、アメリカンフットボールのヘルメットからインスパイアされたという先進的で大胆なフロントフェイスについて言及。

さらに、一部グレードのバンパーやサイドシルには、車名の由来でもあるスニーカーのソールから着想を得たディンプルパターンが施され、遊び心のある表現が盛り込まれていることが紹介されました。

発表会の後半では、実車を前に行われたクロストークセッションが展開され、楠氏はフロントデザインについて、キャラクターラインを多用せず、ソリッドでシンプルな塊の強さで表現したと解説。

生産現場と何度も話し合いを重ね、1ミリ単位のズレも許さないカプセルのような美しいリフレクションを実現したという開発の裏話も明かしました。

インテリアについても、水平基調のインストルメントパネルで乗る人を守る強さを表現しつつ、肌触りの良いファブリックを用いてリラックスできる空間を目指したと述べています。

トークセッションに田中氏も再び加わり、実車の後席や荷室の広さをアピール。家族での外出だけでなく、非常時の電源としても活用できる安心感が備わっていると語ります。

最後に、田中氏は理想を掲げたクルマづくりがほぼ100パーセント達成できたと自信を見せ、店舗でその良さを体感してほしいと呼びかけました。

また、楠氏はお気に入りのスニーカーを履いた時のように、乗る人の新しいチャレンジを後押ししたいという思いを語りました。

これらの思いを乗せた新モデルが、今後どのような体験価値を提供していくのか。市場やユーザーからの評価に注目が集まります。