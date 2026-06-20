MOBYをご覧になっている皆様、MOTOINFOは、一般社団法人 日本自動車工業会（自工会）が運営する二輪車に関する情報メディアです。今回はMOBYにて、ライダーの皆さんや、これからバイクに乗りたいと思っている方に、二輪車の楽しさや利便性、安全・快適に楽しむための情報を発信しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

アニメを見ていて、ふと「このキャラクターが乗っているバイクは何だろう」と気になったことはありませんか。派手なアクションシーンから、何気ない日常のワンシーンまで、バイクは多くのアニメ作品で印象的な存在として描かれてきました。そこに登場する一台一台には、時代背景やキャラクターの生き方、さらには当時のバイク文化が色濃く反映されています。本記事では、世代を超えて語り継がれる名作から近年の話題作まで「アニメに登場するバイク」を切り口に、印象的な7作品を紹介します。

MOTO INFO掲載日：2026年4月23日

物語の日常に溶け込むバイク

新海誠監督作品『天気の子』『秒速5センチメートル』ホンダ・スーパーカブ

Ⓒ Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

2019年に公開された『天気の子』や、2025年に実写映画化された『秒速5センチメートル』など、新海監督の作品を見ていると、バイクが生活の延長線上にある移動手段として描写されています。

2007年公開の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』は時間と距離によって変化していく男女の関係を描いた連作形式の作品。作中に登場するのは、ホンダが1958年に発売した「スーパーカブ」です。主人公の遠野貴樹が高校への通学に使用しており、澄田花苗とともに走行するシーンは作中でも印象的なワンシーンです。

また、『天気の子』では、夏美が主人公の森嶋帆高を乗せ街中を駆け巡ったシーンでスーパーカブが使用されています。このスーパーカブは、ホンダが『天気の子』製作委員会監修のもと、劇中のカラーリングを再現した「天気の子ver.」を受注期間限定で発売したことでも話題になりました。

スーパーカブは、世界生産累計1億台を超える歴史的モデルです。低燃費・高耐久・扱いやすさが評価され、日本のみならずアジア圏を中心に社会インフラの一部として機能しています。中古車市場では流通量が非常に多く、年式や状態により10万円台から入手可能です(※2026年時点)。ファン層は幅広く、通勤ユーザーからカスタム愛好家まで多岐にわたります。

スペック

車名：スーパーカブ110・『天気の子』ver.

メーカー：ホンダ

年式：2020年

排気量：109cc

カテゴリー：原付二種

※本モデルは受注期間限定生産モデルです

『名探偵コナン』カワサキ・KLX250

https://www.ytv.co.jp/conan/

1994年に週刊少年サンデーで連載をスタートし、1996年にアニメ放送を開始した『名探偵コナン』。同作品のなかで西の高校生探偵として登場する人気キャラクター・服部平次は、犯人の追跡や移動シーンで度々バイクを使用しています。モチーフ車として有力なのはカワサキの「KLX250」で、水冷4ストローク単気筒249ccエンジンを搭載するデュアルパーパスモデルです。作中では公道はもちろん、時には林や山のなかを駆け巡るシーンもあり、オン・オフ両用の実用性が表現されています。

実際にKLX250は軽量で扱いやすく、林道ライダーからの支持も厚いです。中古車市場では30万～70万円前後(※2026年時点)で推移し、実力派デュアルパーパスとして評価されています。

スペック

車名：KLX250

メーカー：カワサキ

年式：作中不明

排気量：249cc

カテゴリー：デュアルパーパス

※本モデルは生産終了モデルです

『ゆるキャン△』ヤマハ・ビーノ

https://yurucamp.jp/

『ゆるキャン△』は、2015年に芳文社のまんがタイムきららフォワードにて連載開始、2018年にテレビアニメの放送を開始しました。ソロキャンプを楽しむ女子高生の日常を描いた作品で、作中では主人公・志摩リンがヤマハ「ビーノ」に乗ってキャンプへ出かけます。

ビーノは1997年に登場した50cc空冷単気筒エンジン搭載のスクーターで、クラシカルな丸型デザインが特徴です。作中では気軽に移動できる手段として使われており、原付で行くキャンプの魅力を提示し、ソロキャンプブームの広がりとも重なる存在となりました。

ビーノは実用スクーターとして安定した人気を持ち、中古車市場では5万～20万円台(※2026年時点)が中心です。特に若年層・女性層の支持が厚く、ロングセラーとして確固たる地位を築いています。

また、2024年の『ゆるキャン△ SEASON3』では、土岐綾乃の愛車として、2002年にホンダから発売された「Ape100・スペシャル」が登場します。この車両は、各部にクロームメッキパーツが採用されたクラシックで豪華な外装に加え、99ccの空冷エンジンと5速MTを搭載しており、小型ながら本格的なライディングを楽しめる、原付二種の名車として知られています。作中においては、静岡県浜松市から山梨県までいくつもの峠を越えて長距離を走破する綾乃のタフな旅の相棒として描かれており、彼女のアクティブな性格を象徴しています。

志摩リンが乗るヤマハ・ビーノが可愛らしく手軽なイメージであるのに対し、綾乃のホンダ・Ape100・スペシャルはギア操作が必要なMT車であり、2人のバイクに対するスタイルの違いを際立たせる対照的な存在となっています。

スペック

車名：ビーノ

メーカー：ヤマハ

年式：1997年

排気量：49cc

カテゴリー：原付一種

※本モデルは生産終了モデルです

スペック

車名：Ape100・スペシャル

メーカー：ホンダ

年式：2002年

排気量：99cc

カテゴリー：原付二種

※本モデルは生産終了モデルです

世界観とカルチャー、物語を走る象徴としてのバイク

『ばくおん!!』ホンダ・CB400SFなど複数車種

https://bakuon-anime.com/

2016年放送の『ばくおん!!』は、主人公・佐倉羽音がバイク部に入部し、バイクライフを楽しむ姿を描いた作品です。作中には実在するメーカーの車両が多数登場し、ホンダ「CB400SF」やヤマハ「セロー225W」など、登場するバイクの種類の豊富さも魅力です。作品はメーカーごとの特徴やブランドイメージをコミカルに見せつつ、実在車両のスペックや歴史にも触れています。ここでは主要キャラクターに関わる代表的なバイクを見ていきましょう。

ホンダ・CB400SF×佐倉羽音

主人公・佐倉羽音が乗るのはホンダ・CB400SFです。水冷4ストローク直列4気筒399ccエンジンを備えるネイキッドで、教習車としても広く使われた、400ccクラスを代表するモデルです。作中では同マシンの万能性が描かれ、ビギナーからベテランまで支えるスタンダードモデルとして描写されています。中古車市場では40万～90万円前後(※2026年時点)。400ccクラスの王道として現在も需要が安定しています。

スペック

車名：CB400SF

メーカー：ホンダ

年式：2003年(スペック3を想定)

排気量：399cc

カテゴリー：ネイキッド

※本モデルは生産終了モデルです

ホンダ・スーパーカブ50×三ノ輪聖

空冷単気筒49ccエンジンを搭載する世界的ベストセラーです。財閥令嬢である三ノ輪聖があえてカブに乗るというギャップが目を引きます。中古車市場では5万～25万円台(※2026年時点)。実用車でありながら文化的アイコンでもあります。

スペック

車名：スーパーカブ50

メーカー：ホンダ

年式：1958年(初代)

排気量：49cc

カテゴリー：原付一種

※本モデルは生産終了モデルです

ヤマハ・セロー225W×天野恩紗

天野恩紗が乗るのは、空冷単気筒223ccエンジン搭載の軽量トレール、ヤマハ・セロー225Wです。低速トルクと足つきの良さが特徴で、天野恩紗の奔放で野性味ある性格と、林道志向のセロー225Wのイメージが合っています。現行車はありませんが、林道ブームを支えた名車で、中古車市場では30万～60万円前後(※2026年時点)となっています。

スペック

車名：セロー225W

メーカー：ヤマハ

年式：1993年

排気量：223cc

カテゴリー：デュアルパーパス

※本モデルは生産終了モデルです

スズキ・GSX400S カタナ×鈴乃木凜

鈴乃木凜が乗るスズキ「GSX400S カタナ」は、水冷並列4気筒399ccエンジンを搭載。1980年代のカタナの意匠を受け継ぐモデルで、スズキ愛に満ちた鈴乃木凜の象徴的存在です。中古車市場では60万～120万円前後(※2026年時点)。マニア層の支持が厚いモデルです。

スペック

車名：GSX400S カタナ

メーカー：スズキ

年式：1992年

排気量：399cc

カテゴリー：ネイキッド

※本モデルは生産終了モデルです

伝説漫画・アニメが生んだ憧れの一台

『バリバリ伝説』ホンダ・CB750F

©しげの秀一 / 講談社

1983年から1991年まで週刊少年マガジンで連載された、しげの秀一による『バリバリ伝説』は、公道から世界GPへと駆け上がるライダーの成長を描いたレーシング漫画です。1987年にOVAとして筑波編と鈴鹿編のアニメが放送されています。

主人公・巨摩郡(こまぐん)が序盤で駆るのが、ホンダの「CB750F」。1979年登場の空冷並列4気筒DOHCエンジン搭載モデルで、排気量は748cc。北米市場でも人気を博したスーパースポーツです。国内では1979年から1982年にかけて計5モデルが販売され、巨摩郡が乗っているのは1981年式(通称FB)モデルです。

本作は実在するレースシーンとリンクしながら、バイクの挙動や限界領域をリアルに描写し、CB750Fは当時のホンダワークスイメージとも重なり、若者の憧れの対象となりました。

実際に、CB750Fの発売当時は高回転域までスムーズに回るエンジンと安定したハンドリングが評価されました。現在の中古車市場ではコンディションにより120万～300万円前後(※2026年時点)で推移しており、旧車イベントでは人気車種の一台です。

スペック

車名：CB750F

メーカー：ホンダ

年式：1981年

排気量：748cc

カテゴリー：大型スポーツ

※本モデルは生産終了モデルです

『あいつとララバイ』カワサキ・750RS

https://pierrot.jp/archive/movie_b2000/mov_03.html

1981年から1989年にかけて週刊少年マガジンで連載された、楠みちはるによる『あいつとララバイ』は、横浜のストリートを舞台に走り屋文化を描いた80年代を代表するバイク漫画です。1987年には、原作を元にしたアニメーション映画『水曜日のシンデレラ』が公開されています。

主人公・菱木研二が駆るのは、カワサキが1973年に発売した「750RS」通称“Z2(ゼッツー)”です。排気量746ccの空冷4ストローク並列4気筒DOHCエンジンを搭載する大型ネイキッドで、海外向け「900 Super4 (Z1) 」の国内仕様として登場しました。当時の日本の大型免許制度(750cc上限)に対応したモデルであり、実質的に国内最強クラスの存在でした。

現実世界でもZ2は日本旧車市場の頂点に位置づけられます。発売当時は最高出力約69PSを発揮する動力性能と直進安定性が評価され、ネイキッドの完成形とも称されました。現在の中古車市場ではオリジナル度やエンジンコンディション次第で500万～800万円超の取引例も見られます(※2026年時点)。Z系ファンの間では「国産旧車の王」として確固たる地位を持ち、レストアベースでさえ高値が付く状況です。生産終了から半世紀以上を経た現在も価格と人気が落ちません。

スペック

車名：750RS(Z2)

メーカー：カワサキ

年式：1973年

排気量：746cc

カテゴリー：大型ネイキッド

※本モデルは生産終了モデルです

『AKIRA』金田のバイク(架空モデル)

©1988 MASH・ROOM / AKIRA COMMITTEE

1988年公開、大友克洋原作・監督による『AKIRA』は、近未来の東京を舞台にしたSFアニメーションの金字塔です。作中で圧倒的な存在感を放つのが、主人公・金田正太郎が駆る赤いフルカウルマシン。このバイクは作品世界のためにデザインされた架空モデルで、作中設定では最高出力83.0kWの電動モーターを搭載したバイクとされています。

バイクは低く長い車体に片持ちスイングアーム風の構造、大径ディスクブレーキ、近未来的なカウルデザインを備えています。本作はバイクを単なる乗り物ではなく、スピードと若者の衝動を体現する存在として描かれています。特に市街地を滑走するシーンは、後年の映像作品や実車カスタム文化にまで影響を与えており、スライドしながら停止するシーンは“金田スライド”と呼ばれ、後年ポケモンからスパイダーマンまで国内外のアニメ作品でオマージュされました。

なお、現実世界に市販モデルは存在しませんが、レプリカマシンやカスタムベースとして再現例が多数存在します。

スペック(作中設定)

車名：金田のバイク

年式：2019年(作中年代)

動力：最高出力83.0kWの電動モーター

カテゴリー：近未来フルカウルスポーツ

※本モデルは架空のモデルです

作品が生んだ憧れは、決して一過性のブームにとどまらず、現実のバイク文化やカスタムシーンにも影響を与え続けています。

今回紹介したなかで気になる一台があれば、その背景や現実での評価、中古車市場の動向まで少しだけ掘り下げてみてください。アニメをきっかけに興味を持つ、それもまたバイクとの出会いのかたちのひとつです。

※中古車価格は2026年時点の主要中古車情報サイト掲載価格を参考にした目安です。車両状態、年式、走行距離、改造内容、地域により大きく変動します

二輪車の楽しさや利便性、安全性に関する情報を発信

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