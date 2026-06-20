キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

岐阜県には、温泉とあわせて楽しめる魅力的なRVパークが各地に点在しています。

飛騨エリアの自然豊かなロケーションをはじめ、奥美濃の高原リゾート、木曽川沿いの複合施設、さらには養老の温泉地まで、エリアごとに異なる魅力があり、多彩な滞在スタイルが楽しめるのが特徴です。

施設内や徒歩圏内で温泉を利用できる環境が整っている場所も多く、車中泊でも快適に過ごしやすいのも魅力のひとつです。

今回は、岐阜県内で温泉と車中泊を組み合わせて楽しめるRVパーク6施設を紹介します。

RVパーク飛騨まんが王国

くるま旅クラブ

温泉施設「宮川温泉おんり～湯」に隣接し、まんがサミットハウスの4万冊のまんがを楽しみながら、長時間くつろげるRVパークです。

無料で電源や水道が使える上、24時間利用可能な温水洗浄便座付きトイレも備わっており、快適に過ごせます。

木曜定休、また冬期は降雪のため基本利用不可ですが、平日や連休に対応しており、飛騨北部の観光拠点として使いやすい施設です。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク飛騨まんが王国

所在地：岐阜県飛騨市宮川町杉原110番地

TEL：0577-62-3259

料金：1泊1台1,500円

チェックイン：13:00～18:00

チェックアウト：4:00～10:00

予約方法：電話予約

定休日：木曜日、冬季休業（12月～3月）

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー

駐車場サイズ：長さ6m×幅4m

利用可能台数：6台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（指定ごみ袋1枚200円、可燃物のみ）

電源：あり（施設利用料金に含む）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

飛騨まんが王国

入浴施設：飛騨まんが王国 宮川温泉「おんり～湯」

入浴料金：大人（中学生以上）700円、子ども（小学生）300円（RVパーク利用者各100円引き）

営業時間：

・夏期（6月中旬～9月）10:00～21:00

・冬期（10月～6月中旬）10:00～20:30

効能：筋肉痛・神経痛・関節痛・五十肩など

定休日：木曜日（冬期間、水・木曜日）

飲食・売店：お食事処あり

その他：4万冊のまんがを所蔵、近隣に飲食店・コンビニなし

詳細はこちら▷飛騨まんが王国

利用者の口コミ・おすすめポイント

・天然温泉とまんが図書館が隣接し、滞在型で楽しみやすい施設構成、静かで過ごしやすかった。

・無料電源と無料水道があり、設備面は使いやすい。

・木曜定休と冬期利用制限があるため、事前確認が必須！

RVパーク ウイングヒルズ 満天の湯

くるま旅クラブ

ウイングヒルズ白鳥リゾート内に位置し、標高1,000mの高原ならではの自然と天然温泉「満天の湯」を組み合わせて楽しめるRVパークです。

無料の電源・水道・Wi-Fi完備で、24時間利用可能なトイレもあり快適に過ごせます。

主な営業は4月下旬から11月下旬の金土日祝で、GWや夏休み期間は毎日営業しているため、奥美濃観光や高原レジャーの拠点に便利です。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク ウイングヒルズ 満天の湯

所在地：岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山1－１

TEL：080-5811-9030

料金：1泊1台2,500円～4,000円

チェックイン：14:00～17:00

チェックアウト：～11:00

予約方法：WEB予約

定休日：12月～4月末まで（営業期間中は、週末、GW、夏休み以外休業）

駐車可能車両サイズ：セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅4m×高さ無制限

利用可能台数：5台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（無料）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可、ドッグランあり

Wi-Fiの利用：あり（無料）

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

天然温泉 満天の湯

入浴施設：天然温泉 満天の湯

入浴料金：大人900円、子ども（3歳～小学生）400円

営業時間：

・グリーンシーズン：土日祝11:00～20:00、金4/29、7/24・16:00～20:00、7/25～8/30・11:00～20:00

・ウインターシーズン：土日祝・年末年始（12/27-1/4）12:00～20:00（※2/11は除く）、平日14：00～20：00

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩など

定休日：不定休

飲食・売店：お食事処・おみやげ販売あり

その他：露天風呂・サウナ・貸切個室風呂10室あり、ドッグランあり

詳細はこちら▷天然温泉 満天の湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・高原立地で、満天の星空や開放感のある温泉環境が特徴、結構山を登るので5月でも残雪の可能性あり。夜間の気温に注意。

・無料Wi-Fi、無料電源、無料水道がそろい、設備面が充実、オートキャンプ場が隣接している。

・営業日が通年常設ではないため、利用前に営業カレンダー確認が必要。

RVパークライト 上之保温泉

上之保温泉ほほえみの湯

RVパークライト 上之保温泉は、上之保温泉ほほえみの湯に隣接しており徒歩1～2分で温泉へアクセスできる利便性が高いRVパークです。

温泉と車中泊を組み合わせて楽しめる環境が整っており、関市上之保エリアでゆったり過ごしたい方に利用しやすい立地です。

電源や水道、Wi-Fiなど車中泊にうれしい設備が備わっているため、初めての利用でも安心で、温泉で旅の疲れを癒やしながら快適な滞在ができます。

周辺の観光やドライブの拠点としても使いやすく、温泉に近いRVパークを探している方にぴったりの施設です。

RVパーク基本情報

名称：RVパークライト 上之保温泉

所在地：岐阜県関市上之保672番地

TEL：0575-47-1022

料金：1泊1台3,000円

チェックイン：16:00～20:30

チェックアウト：9:00～10:00

予約方法：電話予約

定休日：水曜日

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅5m

利用可能台数：5台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：不可

電源：あり（無料）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

Wi-Fiの利用：あり（無料）

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

上之保温泉ほほえみの湯

入浴施設：上之保温泉ほほえみの湯

入浴料金：大人平日800円、土日祝900円、子ども300円、小学生未満無料

営業時間：10:00～21:00（最終受付20:30）

効能：冷え性・疲労回復・健康増進など

定休日：毎週水曜日

飲食・売店：食事処あり

その他：直火禁止、焚き火台やバーベキューコンロ利用可

詳細はこちら▷上之保温泉ほほえみの湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・温泉まで徒歩1～2分で、入浴動線が非常に良い立地、とても広い露天がすばらしい。

・無料Wi-Fi、無料電源、水道ありで、短期滞在でも使いやすい設備。

・コンビニ等がちょっと遠いので、買い出ししていくのがいいという口コミあり。

RVパーク HESTA板取川温泉

くるま旅クラブ

RVパーク HESTA板取川温泉は、板取川の自然に囲まれた山あいに位置し、施設内で板取川温泉バーデェハウスを利用できるRVパークです。

露天風呂と内風呂で異なる泉質を楽しめる温泉で、車中泊とあわせてゆったりとした時間を過ごすことができます。

電源や水道、ゴミ処理などの設備が整っており、快適に滞在しやすい点も特徴です。

周辺にはモネの池や川浦渓谷など自然観光スポットが点在し、板取エリアの観光拠点として利用しやすく、温泉と自然どちらも楽しみたい方に適した施設です。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク HESTA板取川温泉

所在地：岐阜県関市板取４１７５－９

TEL：0581-57-2822

料金：1泊1台平日2,500円～、土曜3,000円～、繁忙期4,000円～

チェックイン：14:00～20:00

チェックアウト：8:00～11:00

予約方法：電話予約

定休日：毎週水曜日、臨時休業あり

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車・その他

駐車場サイズ：長さ7m×幅4m×高さ無制限

利用可能台数：3台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（無料）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可（リード必須）

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

板取川温泉バーデェハウス

入浴施設：板取川温泉バーデェハウス

入浴料金：大人（中学生以上）平日800円・土日祝900円、子ども（小学生）400円、幼児無料

営業時間：4月～10月10:00～21:00、11月～3月10:00～20:00

定休日：毎週水曜日

効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・冷え症など

タオルの有無：タオル240円、バスタオル550円

飲食・売店：食事処あり

その他：周辺観光は名もなき池（モネの池）、蕪山、川浦渓谷、郡上八幡

詳細はこちら▷板取川温泉バーデェハウス

利用者の口コミ・おすすめポイント

・施設内温泉で、露天風呂と内風呂の異なる泉質を楽しめる。

・無料電源、無料水道、無料ゴミ処理対応で設備が整っている上、広大な敷地で焚火もキャンプも可能。

・季節的な催しものが近隣であるので、賑やかな日があるのが気になると口コミ。

RVパーク湯の華RVキャンプ場

湯の華アイランド

RVパーク 湯の華RVキャンプ場は、温泉・市場・BBQ・登山の全てが楽しめるRVパークです。

温泉施設や市場が併設されているため、食材の調達から入浴まで施設内で完結するため、利便性が高いのが特徴です。

RVパークの全区画に電源を完備しており、大型のキャンピングカーでもゆったりと駐車できるスペースが確保されています。

木曽川を望む景観の良い立地にあり、車中泊が初めての方もファミリーでも自然を感じながらの快適な車中泊が楽しめます。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク湯の華RVキャンプ場

所在地：岐阜県可児市土田大脇4733-4

TEL：0574-26-1187

料金：1泊1台3,000円～、大型区画5,000円～

チェックイン：11:00～

チェックアウト：～10:00

予約方法：電話予約（0574-66-8009）

駐車可能車両サイズ：セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー

駐車場サイズ：4m×7mまで

利用可能台数：32台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（無料）

水道：あり

ペット連れ：可、ドッグランあり

Wi-Fiの利用：あり

詳細はこちら▷湯の華アイランド

温泉と施設の詳細

湯の華アイランド

入浴施設：Spa Resort 湯の華アイランド

入浴料金：大人平日880円・土日祝980円、子供480円、幼児250円

営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

効能：神経痛、冷え性、関節痛、疲労回復など

定休日：年中無休

飲食・売店：湯の華食堂、湯の華市場、BBQあり

その他：受付は湯の華BBQ場対応となる場合あり、受付時間10:00～15:00の案内あり

詳細はこちら▷湯の華アイランド

利用者の口コミ・おすすめポイント

・温泉、岩盤スパ、食堂、市場、BBQがまとまり、滞在中の利便性が高い、至れり尽くせりの施設。

・32台対応の比較的大型RVパークで、可児・犬山方面の観光拠点に使いやすい。

・受付場所変更情報が掲載されているため、到着前確認が必要。

養老温泉 ゆせんの里

くるま旅クラブ

養老温泉 ゆせんの里は、本館温泉に隣接した駐車場に整備されたRVパークです。

徒歩1分ほどで温泉施設を利用できる利便性が魅力。

露天風呂やサウナを備えた温浴施設に加え、体感温度の異なる3つの温浴施設が利用でき、車中泊とあわせてゆったりとした時間を過ごせます。

施設内には食事処や売店もあり、滞在中の食事や買い物の調達も便利でゆったりと過ごしやすいのが特徴です。

電源や水道、ゴミ処理など車中泊に必要な設備もそろっており、養老エリアで温泉とあわせて快適に滞在したい方に適したRVパークです。

RVパーク基本情報

名称：養老温泉 ゆせんの里

所在地：岐阜県養老郡養老町押越1374-50

TEL：0584-34-1313

料金：1泊1台5,940円～

チェックイン：13:00～17:00

チェックアウト：8:00～11:00

予約方法：WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ5.7m×幅3m×高さ無制限

利用可能台数：6台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（無料、20A・2口）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可（館内入場不可）

詳細はこちら▷養老温泉 ゆせんの里キャンプ場

温泉と施設の詳細

養老温泉ゆせんの里ホテルなでしこ

入浴施設：養老温泉ゆせんの里ホテルなでしこ

入浴料金：平日大人880円、土日祝大人990円／子供450円、（朝風呂に関しては施設に要確認）RVパーク利用者は大人1割引

営業時間：朝風呂受付時間8:00～10:00（利用時間15：00まで）、10:00～22:00（最終受付21:00）

飲食・売店：和風ダイニング、売店あり

その他：サウナ、他温浴施設あり

詳細はこちら▷養老温泉ゆせんの里ホテルなでしこ

利用者の口コミ・おすすめポイント

・車両サイズ制限が比較的明確なため、予約前に車両寸法確認が必要。

・トイレは温泉施設内を利用、パークから少し距離があるので夜間は注意が必要。

・駐車スペースが土なので雨の日は足元が悪くなる。

まとめ

今回紹介した岐阜県のRVパークは、温泉を気軽に楽しめる施設から、高原や川沿いの自然環境を満喫できるロケーションまで、それぞれに異なる魅力があります。

施設内に温泉があるタイプや徒歩圏内で利用できるタイプなど、スタイルに合わせて選べるのが特徴です。

電源や水道、Wi-Fi対応など設備面も充実している施設が多く、車中泊でも快適に過ごせる環境が整っています。

岐阜ならではの温泉と自然を楽しみながら、観光やドライブとあわせて自分に合ったRVパークで、ゆったりとした時間を過ごしてみてください。

なお、冬季は積雪や設備凍結対策により利用条件が変更される場合があります。

冬季利用を検討する際は、営業状況や電源・水道の使用可否などを必ず各施設へ事前に確認してください。

※料金や利用条件は、繁忙期・連休・曜日などにより変更される場合があります。

また、到着が遅くなりそうな場合は、温泉施設の最終受付時間を事前に必ずご確認ください。

最新情報は各RVパークの公式サイト・予約ページをご確認ください。

（2026年3月末時点の情報）