◆第１２回コモンウェルスカップ・Ｇ１（現地時間６月１９日、英国・アスコット競馬場・芝直線１２００メートル、良）

ロイヤルアスコット開催４日目の３歳馬限定スプリント戦が、２２頭立てで行われた。単勝２・３倍で１番人気のヴェネチアンサン（牝３歳、英国・Ｋバーク厩舎・父スターマン）が、２度目のＧ１勝利を飾った。

クリフォード・リーが騎乗して好位から進め、馬場の真ん中から脚を伸ばし、スパイシーマークとの激しい競り合いに。ゴール寸前で頭差かわして勝利をつかんだ。勝ちタイムは１分１２秒０８。

昨年８月のモルニー賞（仏ドーヴィル競馬場）に続くＧ１勝利で、重賞は５勝目。マイルの英１０００ギニーでは１１着に敗れたが、これで１２００メートルでは５戦５勝とした。

デビューから８戦全てコンビを組んできたリー騎手は「昨年、フランスで彼女のおかげで初めてＧ１を勝つことができました。この馬は単なる才能の持ち主以上であることを証明してくれました。１マイルで負けたけど、この距離ならどんな相手でも楽に勝てる気持ちで乗りました」とパートナーに感謝。リー騎手は昨年１０月にバイクでの事故で第一頸椎（けいつい）骨折などの重傷を負ったが、今年４月にレースに復帰。大けがを乗り越えての勝利に晴れやかな笑顔を見せた。

９番人気タイのスパイシーマーグ（トム・マーカンド騎手）が２着になり、牝馬のワンツーフィニッシュ。ゴール前で追い込んできた３番人気のディビジョン（ジェームズ・ドイル騎手）が３着に続いた。

同レースは総賞金が７０万ポンド（約１億４７７３万円）。１着賞金が３９万６９７０ポンド（約８３７８万円）。