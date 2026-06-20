“新婚”舘山聖奈アナ＆FC町田中村帆高夫妻、番組初共演 初対面から一目惚れ→離れて暮らす現在の生活語る
カンテレの舘山聖奈アナウンサーと夫でFC町田ゼルビアに所属するサッカー選手・中村帆高が7月6日放送のサッカー番組『水曜はJ！』（深1：49〜2：04 ※関西ローカル）で夫婦として初共演する。
【番組カット】腕を組み仲むつまじい舘山聖奈アナ＆中村帆高夫妻
『水曜はJ！』は、MCのジョックロック（福本ユウショウ・ゆうじろー）がJリーグの話題やワードをタイムリーな切り口で伝える番組。この回は「知られざるJリーガー夫婦の素顔」をテーマに、中村選手と舘山アナの出会いから結婚、現在の生活までをトーク形式で深掘りする。
2人が大学生の時に舘山アナに初めて会った中村選手が、「この子カワイすぎる！めちゃくちゃカワイイ！」とメロメロに。初対面とは思えない安心感もあり、その日から結婚を意識したという中村選手。「普段はディフェンダーだけど、取りに行くときは取りに行く！」という中村選手の猛烈アプローチが実り、交際に発展。2023年に結婚、そして第1子も誕生した2人の歩みや、中村選手は関東、舘山アナは関西と離れて暮らす中でのコミュニケーション、日々の支え合いなどが語られる。
（番組収録用の）ピンマイクを付けるのも初めてという中村選手は収録後、「最初(のバラエティー番組出演)はカンテレさんがいいなと思っていたので、うれしかったです。でもこの話が決まってからはずっと緊張していました」と安堵の表情。舘山アナも「いつもの家での2人は、おもしろい感じではないので大丈夫かなと不安でしたが、（MCの）ジョックロックさんが盛り上げてくれて楽しかったです」とほほ笑む。夫婦そろっての初共演にあたり、一緒に台本は読んだが、大きな“作戦会議”はしなかったと言う。
夫婦円満の秘けつについて、舘山アナは「何でもいいから毎日話すこと」、中村選手も「感謝や愛情は言葉で伝える。思っているだけでは伝わらない」ときっぱり。そんな“理想的な夫婦”のほほえましい雰囲気で収録が進んでいたが、「夫婦間でイエローカードを出したいこと」のコーナーでは一転、2人がそれぞれに感じているリアルな不満を率直にぶつけ合い、スタジオが笑いに包まれる。
舘山アナが「この際言わせていただきます！」とぶっちゃけたのが、中村選手の独り言。「練習から帰宅後は昼寝するのが習慣。疲れているだろうし、そこは大事と理解しているが、“あー、しんどい”と起きてくるところ。私が夕食作りや育児で忙しくしている時間帯に昼寝したのに、普通回復したかなと思うじゃないですか」。妻からのまさかのイエローカードに、中村選手は収録後、「こんな風に思っていたんだ…と意外でした。世間の男性の共感を得たいです」と苦笑した。
【番組カット】腕を組み仲むつまじい舘山聖奈アナ＆中村帆高夫妻
『水曜はJ！』は、MCのジョックロック（福本ユウショウ・ゆうじろー）がJリーグの話題やワードをタイムリーな切り口で伝える番組。この回は「知られざるJリーガー夫婦の素顔」をテーマに、中村選手と舘山アナの出会いから結婚、現在の生活までをトーク形式で深掘りする。
（番組収録用の）ピンマイクを付けるのも初めてという中村選手は収録後、「最初(のバラエティー番組出演)はカンテレさんがいいなと思っていたので、うれしかったです。でもこの話が決まってからはずっと緊張していました」と安堵の表情。舘山アナも「いつもの家での2人は、おもしろい感じではないので大丈夫かなと不安でしたが、（MCの）ジョックロックさんが盛り上げてくれて楽しかったです」とほほ笑む。夫婦そろっての初共演にあたり、一緒に台本は読んだが、大きな“作戦会議”はしなかったと言う。
夫婦円満の秘けつについて、舘山アナは「何でもいいから毎日話すこと」、中村選手も「感謝や愛情は言葉で伝える。思っているだけでは伝わらない」ときっぱり。そんな“理想的な夫婦”のほほえましい雰囲気で収録が進んでいたが、「夫婦間でイエローカードを出したいこと」のコーナーでは一転、2人がそれぞれに感じているリアルな不満を率直にぶつけ合い、スタジオが笑いに包まれる。
舘山アナが「この際言わせていただきます！」とぶっちゃけたのが、中村選手の独り言。「練習から帰宅後は昼寝するのが習慣。疲れているだろうし、そこは大事と理解しているが、“あー、しんどい”と起きてくるところ。私が夕食作りや育児で忙しくしている時間帯に昼寝したのに、普通回復したかなと思うじゃないですか」。妻からのまさかのイエローカードに、中村選手は収録後、「こんな風に思っていたんだ…と意外でした。世間の男性の共感を得たいです」と苦笑した。