贅沢なリアコンフォートパッケージか、パワフルなAWDか

レクサスは2026年6月11日、新型セダン「ES」を発売しました。日本市場では約8年ぶりとなるフルモデルチェンジで、内外装からパワートレインまで大幅な刷新が図られています。

では、新型ESのラインナップのなかで最も高価なモデルはどのような仕様なのでしょうか。

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ESは、1989年のレクサスブランド誕生以来、長年にわたって販売されているミドルサイズセダンです。

8代目となる新型ESは、「Experience Elegance and Electrified Sedan」をコンセプトに開発されました。

快適性をさらに高めるとともに、レクサスの次世代電動車ラインナップを担うモデルとして生まれ変わっています。

パワートレインは従来のハイブリッド（HEV）に加え、新たにバッテリーEV（BEV）を設定。

先代モデルで採用されていたTNGA（GA-K）プラットフォームも専用開発によって刷新され、HEVとBEVの両方に対応する構造へと進化しました。

また、レクサス初となる新世代マルチメディアシステムや、ソフトウェアプラットフォーム「Arene（アリーン）」を採用。OTA（無線）アップデートによる機能向上にも対応しています。

そんな新型ESのなかで最も高価なモデルは、「ES350e リアコンフォートパッケージ（FWD）」と「ES500e Version L（AWD）」の2モデルです。

後席の快適性を重視するなら「ES350e リアコンフォートパッケージ」、力強い走りを求めるなら「ES500e Version L」と、それぞれ異なる魅力を持っています。

まず、ボディサイズは全長5140mm×全幅1920mm×全高1560mm、ホイールベース2950mm。先代比で全長は165mm、全幅は55mm拡大され、全高も115mm高められました。

エクステリアは、次世代のスピンドルボディを採用したフロントフェイスや流麗なリアデザインなど、両モデルで共通となっています。

足まわりには235／55R19タイヤと19インチアルミホイールを標準装備。ボディカラーは新色「ソウ」を含む全7色から選択できます。

インテリアはブラック、ホワイト、ヘーゼルの3色を設定し、シート素材にはセミアニリン本革を採用。

ステアリングには新しい“LEXUS”エンブレムを配し、インパネ中央には14インチディスプレイ、メーターパネルには12.3インチディスプレイを配置しています。

両モデルの大きな違いは、後席の快適装備です。ES350e リアコンフォートパッケージは、Version Lをベースに後席装備をさらに充実。

4：2：4分割可倒式リアシートやコントロールパネル付きアームレストを採用しています。

後席にはリクライニング機能に加え、リフレッシュ機能も備わります。さらに左後席には電動オットマンを装備し、助手席を前方へ移動させることで足元空間をより広く確保することが可能です。

家族はもちろん、企業の役員や大切なゲストを乗せる機会が多いユーザーにとって、高い満足度を得られる仕様といえるでしょう。

そのほかの装備は共通で、薄型パノラミックルーフ、インテリアイルミパッケージ、「マークレビンソン プレミアムサラウンドサウンドシステム」などを標準装備。また、最新の「Lexus Safety System＋」も搭載されています。

続いて、FWDのES350eとAWDのES500eのパワートレインを比較してみましょう。両モデルとも74.69kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載。急速充電は150kW級充電器使用時で約28分（外気温約25℃時）と公表されています。

ES350eはフロントモーターのみを搭載する前輪駆動モデルで、システム最高出力は165kW（224PS）。WLTCモードでの一充電走行距離は670kmです。

一方、ES500eは前後にモーターを搭載する四輪駆動モデルで、駆動力を最適制御する「DIRECT4」を採用。

システム最高出力は252kW（342PS）に達し、WLTCモードでの航続距離は636kmとなっています。

動力性能では、0-100km／h加速がES350eの8.0秒に対し、ES500eは5.5秒を実現。AWDモデルならではの力強い加速性能が大きな魅力です。

価格（消費税込み、以下同）は両モデルとも920万円。購入時には130万円のCEV補助金が交付されるほか、自治体によっては追加の補助金を受けられる場合もあります。

なお、エントリーモデルの「ES350h FWD」と「ES350e」は790万円で、最上級モデルとの差額は130万円となっています。