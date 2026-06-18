“令和のグラビアクイーン”沢口愛華、透明感と圧巻のスタイルを披露 『月刊ヤングマガジン』表紙＆巻頭に登場
“令和のグラビアクイーン”の呼び声高いグラビアアイドルで俳優の沢口愛華が、18日発売の『月刊ヤングマガジン』第7号（講談社）の表紙と巻頭グラビアを飾った。
【写真】撮影の模様…オフショットを公開した沢口愛華
2018年に「ミスマガジン」グランプリを獲得して以降、数々の雑誌の表紙を飾り、グラビア界の第一線で活躍を続ける沢口。近年は俳優としても活動の幅を広げ、存在感を高めている。
今号のグラビアでは、「夏のはじまりを共に過ごしているような、エモーショナルなひととき」をテーマに撮影。自然体の笑顔から大人びた表情まで、多彩な魅力を披露している。
誌面では、大胆なポージングと圧巻のスタイルで読者を魅了。透明感あふれる雰囲気の中にも、これまでとはひと味違う新たな表情を見せている。
また、巻末グラビアには一ノ瀬ひかりが登場。『ヤングマガジン』本誌でグラビアデビューを果たした期待の新人が、好評を受けて『月刊ヤングマガジン』に初登場する。
【写真】撮影の模様…オフショットを公開した沢口愛華
2018年に「ミスマガジン」グランプリを獲得して以降、数々の雑誌の表紙を飾り、グラビア界の第一線で活躍を続ける沢口。近年は俳優としても活動の幅を広げ、存在感を高めている。
今号のグラビアでは、「夏のはじまりを共に過ごしているような、エモーショナルなひととき」をテーマに撮影。自然体の笑顔から大人びた表情まで、多彩な魅力を披露している。
誌面では、大胆なポージングと圧巻のスタイルで読者を魅了。透明感あふれる雰囲気の中にも、これまでとはひと味違う新たな表情を見せている。
また、巻末グラビアには一ノ瀬ひかりが登場。『ヤングマガジン』本誌でグラビアデビューを果たした期待の新人が、好評を受けて『月刊ヤングマガジン』に初登場する。