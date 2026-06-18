【現役大家の500万円以下中古一戸建て投資不動産巡り】 6月18日発売 価格：1,485円

竹書房は、コミックエッセイ「現役大家の500万円以下中古一戸建て投資不動産巡り」（著者：東條さち子氏）を6月18日に発売した。価格は1,485円。

本作は、漫画家をしながら日本では大家、スリランカではホテルを経営する東條さち子氏によるコミックエッセイ。一人娘が彼氏を連れて海外から帰国することになるが、自身の貸家は2つとも借主がいる。そこで、中古一戸建てを購入してそこに住まわせ、出て行ったあとは貸家として元を取ることを考え予算500万円で投資用不動産を探す。

「現役大家の500万円以下中古一戸建て投資不動産巡り」

著：東條さち子氏

発売日：6月18日（木）

定価：1,485円

判型：A5判

ページ：160ページ

「現役大家の500万円以下中古一戸建て投資不動産巡り」のページ

【あらすじ】

漫画家・東條さち子は、かつては3棟22部屋のアパートと貸家1つを経営していたガチ大家さん。だが現在は一軒家2つを貸しながら、持ち家でのんびり過ごしていた。

そんな中、一人娘のトーコが彼氏を連れて海外から帰国することになり、貸家のひとつに住ませてほしいという。しかし幸か不幸か、現在両方に借主がいて、あと4年はここに住むらしい。

娘が借家に住み、4年間の家賃を払い続けるなんてもったいない！

であれば、ここは予算500万円で中古一戸建てを買いそこに住まわせ、娘たちが出て行ったあとは貸家として元を取るのが正解！

大家歴23年の漫画家の投資用不動産を探す旅が始まる!!

【試し読み】

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