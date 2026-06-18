氷室京介、活動休止前最後の4大ドームツアーを収めた“完全盤”映像作品が映画館で特別上映決定

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氷室京介の活動休止前最後の4大ドームツアー『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』の完全盤映像作品『KYOSUKE HIMURO THE COMPLETE FILM OF LAST GIGS』を 7月20日・21日に全国の映画館で特別上映することが決定した。

■氷室京介のソロデビュー日と前日に甦る

2016年の4大ドームツアー『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』を最後に、ライブ活動無期限休止に入った氷室京介。そして翌年、ファンの熱い声に答えて、全国39ヵ所40公演という異例の規模でフィルムコンサートが開催され、2018年にその映像がパッケージ化された。

この映像は、氷室京介の映像作品を長年手掛けてきたディレクターのHiguchinskyが編集を担当し、当時すでに発売されていた映像作品とはまったく違う編集が施された。さらにMCを含めた完全ノーカット版で制作され、生のライブに近い臨場感と躍動感が映し出された、まさに“完全盤”といえる作品となっている。

この完全盤の映像が、氷室京介のソロデビュー日にあたる7月21日と、前日の7月20日の2日間にわたり、全国の映画館の大スクリーンと大音響で甦る。“完全盤”ならではの臨場感と迫力を体感できる、この貴重な機会は必見だ。

■映画情報

『KYOSUKE HIMURO THE COMPLETE FILM OF LAST GIGS』

07/20（月・祝）16:00上映開始

07/21（火）18:00上映開始

■関連リンク

映画館はこちら

https://liveviewing.jp/complete-filmof-lastgigs/

氷室京介 OFFICIAL SITE

https://himuro.com/top/