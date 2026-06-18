全30品以上のコラボメニュー販売、西川史礁の地元産梅を使った冷蕎麦も登場

ロッテは、2026シーズン「PLAYERS COLLAB MENU」第2弾を、19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）より販売を開始する。

第2弾は、小川龍成内野手が監修した爽やかなレモンだれが特徴の「龍成のレモン豚めし」や、西川史礁外野手の地元・和歌山県産南高梅を使用した「史礁の梅とろろ冷蕎麦」など、夏に負けないさっぱり系・冷やし系メニューを中心に多数登場する。そのほかにも、バラエティ豊かなグルメを用意。選手へのアンケートをもとに、好きな食べ物やこだわりを反映した全30品以上のコラボメニューを販売する。

選手たちのこだわりが詰まったコラボメニュー。小川は「夏場の試合は選手もファンも体力勝負なので、暑い日でもさっぱり食べられる『龍成のレモン豚めし』を作ってもらいました。爽やかなレモンだれと豚肉の相性が抜群で、しっかりスタミナもつくメニューです。僕たち選手も夏の暑さに負けず、最後まで走り続けたいと思います。ぜひ『龍成のレモン豚めし』でパワーをチャージしていただき、一緒に熱い夏を戦いましょう」とコメントした。

コラボメニュー第2弾の商品一部 ※価格はすべて税込

・龍成のレモン豚めし

（販売店舗：Bistro 0、価格：1,400円）

・史礁の梅とろろ冷蕎麦

（販売店舗：マリン食堂／M＆K、価格：1,500円）

・友杉のねぎ塩スタミナ豚丼

（販売店舗：MARINE KITCHEN THIRD BASE SIDE、価格：1,300円）

・鈴木昭汰の「チャーマヨ丼」〜熱投スタミナ飯

（販売店舗：ほそや／ほそやフロア4ワゴン、価格：1,400円）

・中森のゆず香る麻辣ぶっかけうどん

（販売店舗：志ん橋、価格：1,100円）

・でっかいメロンシャーベットのダイナマイトアイスコンボ

（販売店舗：AM:PM、価格：1,500円）

・こうしろうの雪ぽてブラウニーズ

（販売店舗：STAND M／#26HOUSE、価格：750円） （Full-Count編集部）