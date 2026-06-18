「キミに100パーセント」再燃のきゃりーぱみゅぱみゅ、2014年の初アリーナツアー映像をTikTokで全編公開
きゃりーぱみゅぱみゅが、きょう18日午後8時より、2014年11月に開催された初アリーナツアーの最終公演『からふるぱにっくTOY BOX at 国立代々木競技場第一体育館2014』のライブ本編をTikTok LIVEにて全編公開することが決定した。
【動画】きゃりーぱみゅぱみゅ、しんちゃん新録ボイス入り「キミに100パーセント」パフォーマンス動画（THE FIRST TAKE）
きゃりーぱみゅぱみゅは、2013年1月30日に発売した楽曲「キミに100パーセント」が発売から13年経った現在SNS上で話題に。高校生をはじめとする多くのユーザーがTikTokで振付動画を投稿したことをきっかけに再び脚光を浴び、異例の再燃を遂げている。14週連続でTikTok音楽チャートにランクインするなど、世代を超えて注目を集めている。
最近ではメディア出演に加えて、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』でもパフォーマンス映像を公開。同映像も反響を呼ぶ中でのサプライズ配信となる。
【動画】きゃりーぱみゅぱみゅ、しんちゃん新録ボイス入り「キミに100パーセント」パフォーマンス動画（THE FIRST TAKE）
きゃりーぱみゅぱみゅは、2013年1月30日に発売した楽曲「キミに100パーセント」が発売から13年経った現在SNS上で話題に。高校生をはじめとする多くのユーザーがTikTokで振付動画を投稿したことをきっかけに再び脚光を浴び、異例の再燃を遂げている。14週連続でTikTok音楽チャートにランクインするなど、世代を超えて注目を集めている。
最近ではメディア出演に加えて、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』でもパフォーマンス映像を公開。同映像も反響を呼ぶ中でのサプライズ配信となる。