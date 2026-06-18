軽の王者「N-BOX」がマイチェン！ どう変わった？

ホンダは、2026年7月に発売を予定している軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」のマイナーモデルチェンジに関する情報を、公式ホームページにて6月18日に先行公開しました。

2023年10月に発売された現行型の3代目N-BOXは、上質なデザインや広い室内空間、優れた視界による運転のしやすさが評価されてきました。先進の安全運転支援システムである「ホンダセンシング」を全タイプに標準装備しており、JNCAPの自動車安全性能2023では最高評価となるファイブスター賞を獲得しています。

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また、力強い走りと優れた燃費性能などが支持され、2025年度の新車販売台数で第1位を獲得したほか、軽四輪車新車販売台数においては11年連続の首位を記録しています。

ホンダは2025年4月にも一部改良を実施しており、エアロ仕様の「N-BOX CUSTOM（カスタム）」の一部タイプにLEDフォグライトなどを設定したほか、上級パッケージ「ファッションスタイル」に新たな2トーンカラーを追加し、特別なモデルとしての価値を高めてきました。

こうした継続的な歩みを経て、2026年4月末時点では、初代モデルの発売から14年4ヶ月というホンダ四輪車最速の記録で、シリーズ累計販売台数300万台を突破する実績を残しています。

今回の改良で大きな変更となるのが、N-BOXカスタムのデザイン刷新です。

エクステリアは、力強さを感じさせるグリルと、ローアンドワイドを強調する迫力のあるフロントバンパーへと意匠を改めています。

さらに、常時点灯するフロントアクセサリーLEDやスクエア形状のフォグライトを新たに採用することで、ユーザーが所有する誇りを感じられるフロントデザインへと進化しました。

また、より上級な位置づけとなるN-BOXカスタム「コーディネートスタイル」では、フロントグリルやサイドシルガーニッシュ、テールゲートガーニッシュに重厚感のある輝きを放つダーククロームメッキ加飾を施し、より上質で存在感あるスタイルを確立しています。

インテリアについても質感の向上が図られました。メッキやピアノブラックの加飾が追加されたほか、LEDルームランプを装備しています。

さらに、インテリアイルミネーションのカラーをナイトブルーに変更することで、クールかつ洗練された上質な室内空間を演出しています。

2024年に追加設定されたクロスオーバーモデル「N-BOX JOY」にも新たな魅力が加わりました。

「HONDA」のレターロゴが際立つ専用フロントグリルを備えた「アクティブフェイスパッケージ」が、ターボ車や新設の特別仕様車など一部タイプに標準設定されたほか、ユーザーからの要望が多かったフォグライトも標準装備となりました。

加えて、内外装をブラックで統一した特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」が新たに設定されています。外観はヘッドライトガーニッシュやエンブレムなどにブラック加飾を施して精悍さを増し、内装にはピアノブラック加飾の追加や、シートおよび荷室表皮にブラックのチェック柄を採用することで、洗練された個性を打ち出しています。

標準モデルのN-BOXにおいては、N-BOX ファッションスタイル専用の2トーンルーフカラーがホワイトに変更されました。

また、ロアグリルやリアライセンスガーニッシュにメッキ加飾を追加することで上品さを表現し、日常に馴染むおしゃれなスタイリングへと磨きがかけられています。

使い勝手を向上させる全モデル共通の装備拡充も行われています。前席用のセンターUSBチャージャーや、運転席および助手席のシートバックアッパーポケットなど、快適性と利便性を高めるアイテムが追加されました。

また、N-BOXカスタムのターボ車とコーディネートスタイル全タイプ、N-BOX JOYのターボ車と特別仕様車BLACK STYLE全タイプ、そしてN-BOXカスタム スロープ仕様には、9インチナビとETC2.0車載器があらかじめ標準装備となり、機能面での充実が図られています。

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N-BOX改良モデルは、6月22日より先行予約の受付が開始されます。

多くの支持を集める同車が、今回のマイナーモデルチェンジによってさらなる魅力を備え、今後の市場でどのような展開を見せるのか注目されます。