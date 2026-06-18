山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』5ショットのメインビジュアル解禁！主題歌を担当するのは「新世代の歌姫」LANA

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7月5日放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』。5ショットのメインビジュアルが初解禁。また、本作の主題歌を担当するアーティスト、LANAの情報も併せて初解禁となった。

■様々な花や植物が隙間なく囲む、意味深なビジュアル

主人公・七瀬悠役の主演、山田涼介を中心に、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介の5人を、ドラマタイトルにちなんだ様々な花や植物が隙間なく囲む、意味深なビジュアルとなっている。このビジュアルにはどんな意味合いが隠されているのか…？ ぜひ、本編を追いかけながら、考察してみよう。

本作の主題歌を担当するのは、新進気鋭の若手アーティスト・LANA。ドラマ主題歌を担当するのは、本作が初となる。LANAの楽曲が、どのようにドラマ『一次元の挿し木』の世界観を彩ってくれるのか。なお、楽曲タイトルは後日解禁予定。

■LANA コメント

この度、主題歌を担当させていただきました。LANA です。

この作品に登場する人々も、私たちもみんな、

信じるもののために必死に生きています。

そんなことを思い、ミステリーに惑わされながらも、

人生を賭けて必死に答えに向かって挑む悠の苦しみや勇気を、

私自身が人生をもがく中で見つけた言葉とメロディーで表現し、

曲を作りました。

素敵な作品にご一緒させていただき、本当に嬉しいです。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『一次元の挿し木』

07/05（日）スタート

毎週日曜 22:30～23:25 全10話

原作：松下龍之介『一次元の挿し木』（宝島社）

脚本：高田亮 清水匡

監督：城定秀夫 頃安祐良 日高貴士（「高」は、はしごだかが正式表記）

■関連リンク

『一次元の挿し木』番組公式サイト

https://www.ytv.co.jp/ichijigen_drama/