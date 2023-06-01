「拡散して！」名波コーチがアピール…長友組で“股抜き被害”に遭ったのは？【W杯】
2026年６月17日（日本時間18日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が20日のチュニジア戦に向け、ナッシュビルSCのトレーニングセンターで練習を行なった。１日オフを挟んでのこの日、オランダ戦で左膝を負傷した久保建英、疲労を考慮して別メニューとなった上田綺世を除く26名（サポートメンバーの吉田麻也、メンター役の南野拓実を含む）が参加した。
メディア公開された冒頭15分でもっとも騒がしかったのは、長友佑都、長谷部誠コーチらがいるロンドだ。３組に分かれて７対２でやるのだが、“長友グループ”はとにかくガヤガヤしている。
この日、その長友グループで“股抜きの犠牲者”になったのは前田遼一コーチ。これを目撃した名波浩コーチは大声で「拡散して！ 拡散して！」とアピールしていた。
ベテラン長友を中心に声が絶えず、チュニジア戦へ向けたチームの雰囲気の良さが随所に感じられた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
メディア公開された冒頭15分でもっとも騒がしかったのは、長友佑都、長谷部誠コーチらがいるロンドだ。３組に分かれて７対２でやるのだが、“長友グループ”はとにかくガヤガヤしている。
この日、その長友グループで“股抜きの犠牲者”になったのは前田遼一コーチ。これを目撃した名波浩コーチは大声で「拡散して！ 拡散して！」とアピールしていた。
ベテラン長友を中心に声が絶えず、チュニジア戦へ向けたチームの雰囲気の良さが随所に感じられた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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