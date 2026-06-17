◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 ポルトガル―コンゴ（2026年6月17日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）、ポルトガル（FIFAランク5位）がコンゴ（同45位）と対戦。試合前の国歌斉唱では昨年7月に死去した元同国代表のディオゴ・ジョタさんが大型映像に映し出される場面があった。

リバプールで活躍したジョタさんはポルトガル代表の中心メンバーだったが、昨年7月に28歳という若さで交通事故死。今大会のポルトガル代表は「26＋1」でのメンバー構成とされ、マルティネス監督はプラス1について「ディオゴの夢と彼が代表チームで常に示してくれた模範のために戦うことが、私たち全員の責任でした。彼は常に私たちにとってプラス1であり、これからもずっとプラス1であり続けるでしょう」と話していた。

国歌斉唱ではそんなジョタさん遺影が大型映像に映し出されるとネットからは「ジョタの映像流してる」「モニターにジョタがいた」「泣ける」と話題に。

さらにこの日はポルトガルサッカー連盟からジョタさんの両親が招待されているとあって「ジョタのご両親もいた」「ご両親もスタジアムに来てらっしゃる」「ご両親もテレビに映ったね」といった声が上がっていた。