「ダブルインパクト2026」ファイナリスト8組決定 ななまがりは唯一2大会連続決勝、蛙亭＆ドンデコルテらは初
【モデルプレス＝2026/06/18】「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1 決定戦」ファイナリスト発表記者会見が17日に都内で開催され、準決勝を勝ち抜いたファイナリスト8組が集結した。
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「ダブルインパクト」は、マイク1本で繰り広げる漫才と独自の世界観とキャラクターで魅せるコント、その両方をできる最強の二刀流芸人の頂点を決める大会。決勝には、ななまがり（森下直人／初瀬悠太）、蛙亭（中野周平／イワクラ）、ダンビラムーチョ（大原優一／原田フニャオ）、TCクラクション（坂本No.1／古家曇天）、今夜も星が綺麗（三福エンターテイメント／ヒロ・オクムラ）、滝音（さすけ／秋定遼太郎）、ドンデコルテ（小橋共作／渡辺銀次）、ビスケットブラザーズ（きん／原田泰雅）の8組が進出した。
唯一の2年連続決勝進出となったななまがり。森下は「今のところ、2大会中2連続で出ているのが僕らだけなんで、ダブルインパクトの顔です」と豪語し、「今回こそは優勝して、森下ジャズに改名します」と宣言も。また、初瀬はおなじみの答えが出ていないものを言い切る芸で、6位の予想を求められると「TCクラクション！」と答えて会場を沸かせていた。
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◆ななまがり、2大会連続決勝進出
「ダブルインパクト」は、マイク1本で繰り広げる漫才と独自の世界観とキャラクターで魅せるコント、その両方をできる最強の二刀流芸人の頂点を決める大会。決勝には、ななまがり（森下直人／初瀬悠太）、蛙亭（中野周平／イワクラ）、ダンビラムーチョ（大原優一／原田フニャオ）、TCクラクション（坂本No.1／古家曇天）、今夜も星が綺麗（三福エンターテイメント／ヒロ・オクムラ）、滝音（さすけ／秋定遼太郎）、ドンデコルテ（小橋共作／渡辺銀次）、ビスケットブラザーズ（きん／原田泰雅）の8組が進出した。
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