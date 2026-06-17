『102回目のプロポーズ』唐田えりか“光”と伊藤健太郎“音”最後のデート【第11話あらすじ】
フジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』（1991年放送）の続編となる、ドラマ『102回目のプロポーズ』の第11話が17日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】■ドラマ『102回目のプロポーズ』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーとなっており、単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
■第11話あらすじ
太陽（せいや）は、音（伊藤健太郎）に光（唐田えりか）と二人で屋外でデートをすることを提案する。「そばで自分が隠れて、ずっと音の体調を見守っているから」と約束した。
遊園地で楽しい時を過ごす二人を、ウサギの着ぐるみを着てそばで見守る太陽。
穏やかで楽しい時を過ごす音と光だったのだが …。
【写真】■ドラマ『102回目のプロポーズ』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーとなっており、単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
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遊園地で楽しい時を過ごす二人を、ウサギの着ぐるみを着てそばで見守る太陽。
穏やかで楽しい時を過ごす音と光だったのだが …。