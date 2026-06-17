＜男女差別？＞髪が長い息子。先生に「髪を切りなさい」と言われたけれど切らなきゃいけないの？
子どもが学校で先生から注意や指導を受けることもあるでしょう。ただそれが、先生個人の価値観や偏見に感じた場合、親としてどう対応するべきでしょうか？ 今回ママスタコミュニティには、小学生の息子さんが先生に髪型のことで注意を受けた投稿者さんからの相談が寄せられました。
『息子は髪を伸ばしていて前髪も長いです。分けているので目にはかかっていません。先生に髪を切りなさいと言われ、切りたくないと落ち込んでいます。このまま髪を切るか、電話で先生に問い合わせるか悩んでいます』
ヘアドネーションをしている男の子もいる時代
『そもそも先生に髪を切れなんて言う権利あるのかな？』
『今どきそんな先生いるんだね。ヘアドネーションしている男の子もいるのにさ』
先生の指導内容に疑問をもつママたちは少なくありませんでした。
『ヘアドネーションやる子もいるからね。うちの近所にもいるよ。小学校卒業と同時にカットしていた。「ヘアドネーションやったんだ〜」って話してくれた笑顔、ステキだったよ』
病気やケガで髪を失った子どものための医療用ウィッグを作るために、切った髪を寄付する活動がヘアドネーションです。世間の認知度も高く、ヘアドネーションをするために男女問わず、小学生でも髪を伸ばしている子がいます。投稿者さんの息子さんが髪を伸ばす理由についての詳細はありませんが、いずれにせよ、校則で定められたルールがないのであれば、髪型について先生が指導をするのはおかしいかもしれませんね。
学校への問い合わせ、どうする？
投稿者さんが頭を悩ませていた、学校への問い合わせについてはさまざまな意見があがりました。
『問い合わせしていいよ。息子は切りたくないと言ってるので見守ってくださいって』
『連絡帳でいいでしょ。わざわざ電話する必要ある？ 連絡帳に書いてスルーされたら電話で問い合わせたらいい』
電話で先生に直接「息子は髪を切りたくないと言っているので、見守っていて」と伝えるのがいちばん正確かもしれません。ただ、わざわざ電話で言うほどでもないので連絡帳に書けばいいとの考えもあるようですね。連絡帳に書いてみて、先生から何もアクションがなければ、電話をするという方法もいいかもしれません。
『「なぜダメなのか根拠を示してもらいたい」って副校長あたりに言うと、先生にヒアリングして指導もしてくれると思う。興奮せずに淡々とね。小学校は身だしなみ規定がない場合が多いし、単に先生の価値観だろうから、押し付けは厳禁って指導をしてもらえばいい』
こちらのママは過去に担任に直接問い合わせたことでその後、お子さんに対する当たりが強くなった経験があるそうです。投稿者さんの息子さんの担任がそういったタイプかはわかりませんが、担任とのやりとりがスムーズにいかなければ、上の立場にある副校長などに問い合わせることも視野に入れておくとよさそうです。
髪が原因で授業に集中していないのかも
髪型のルールがないにもかかわらず、先生が生徒に髪を切るよう指導するのはおかしいとする声があがる一方で、学校生活のなかで支障があると判断されたのでは？ と分析するママもいました。
『親は自分の子しか見ていない。わが子の仕草が気にならない程度でも、先生目線だと、無意識に髪を邪魔そうにしていたり、避けたりの仕草が多くて、授業に集中していないのかもよ』
『目にかかってない、と保護者が言うのは大体家でちょっと見ている範囲内のこと。なのであまり当てにならないし贔屓目がたっぷりだと経験上知っている。学校生活のなかで、明らかに「邪魔」なんだと思うよ』
『普通に前髪長いからじゃない？ って思ったけれど……。授業中だけでもいいからピンで留めているなら切る必要はないと思うよ。でもずっと目にかかっているなら視力の心配とかで言われることはある』
息子さんの前髪は分けているので目にかかることはないそうです。しかしピンなどで留めていなければ、授業中に下を向いてノートを取ったり、体育で体を動かすときに前髪が目にかかってしまうこともあるのではないでしょうか。先生は毎日何十人の生徒たちと向き合っていますので、息子さんのちょっとした仕草や、授業の様子を見て、支障があると判断したのかもしれません。
性別関係なく、身だしなみは大切
『女の子でもママのこだわりで前髪なしのワンレンボブにしている子は言われてるよ。全体の長さじゃなくて前髪の問題だと思う』
『髪の毛をまとめているにもかかわらず切れと言うなら男女差別とも言えるかも。お子さんの身だしなみの確認をしてみて』
『今は男女で差をつけないから、女の子で許される長さなら切らなくていいと思う。肩につくと結ぶルールがあるなら結べばいいし。そうしてる男の子もいるよ』
女の子でも前髪が目にかかっていたり、長い髪を結ばずにいたりすると先生から注意されることもあるかもしれません。直接学校に問い合わせる前に、息子さんの身だしなみを見直してみれば見えてくることもあるのではないでしょうか。授業中は後ろで括る、前髪はピンで留めるなどの対応をしてみて、それでもまだ指導が入るのであれば、明確に男女で差をつけられていると考えてもよいでしょう。そのとき学校に問い合わせてみてはいかがでしょうか。