イメージよりも高身長だった「50代男性俳優」ランキング！ 2位「沢村一樹」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月3日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、イメージよりも高身長だった「50代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
爽やかでスマートなイメージのある沢村一樹さん。もちろんスタイルが良いことは広く知られていますが、実際の「184cm」という具体的な数値を聞くと、想像以上に高いと感じる人が多いようです。共演者と並んだ際にあらためて際立つその長身ぶりに、驚きの声が寄せられました。
▼回答者コメント
「大柄のイメージがなかったから」(30代女性／千葉県)
「テレビで見る印象だと、そこまで大きい印象はなかったので驚きました」(30代女性／大阪府)
「がっしりした体型なので、背が高いイメージではなかった」(30代女性／福岡県)
こちらも圧倒的な得票数で1位に選ばれたのは佐藤二朗さん。バラエティ番組やドラマでのコミカルで親しみやすい印象が強いためか、181cmという高身長は、多くの人にとって嬉しい驚きとなっているようです。親近感溢れるキャラクターとのギャップが、1位の大きな要因となりました。
▼回答者コメント
「180cm以上あると思っていなかったから」(50代女性／愛知県)
「どこか哀愁漂うおじさん役などの印象がとても強く、失礼ながら親しみやすい中背の体型を勝手に想像していました」(50代男性／神奈川県)
「コミカルな役が多いせいか、あまり高身長のイメージがなかったため」(20代女性／宮城県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：沢村一樹／44票
爽やかでスマートなイメージのある沢村一樹さん。もちろんスタイルが良いことは広く知られていますが、実際の「184cm」という具体的な数値を聞くと、想像以上に高いと感じる人が多いようです。共演者と並んだ際にあらためて際立つその長身ぶりに、驚きの声が寄せられました。
「大柄のイメージがなかったから」(30代女性／千葉県)
「テレビで見る印象だと、そこまで大きい印象はなかったので驚きました」(30代女性／大阪府)
「がっしりした体型なので、背が高いイメージではなかった」(30代女性／福岡県)
1位：佐藤二朗／63票
こちらも圧倒的な得票数で1位に選ばれたのは佐藤二朗さん。バラエティ番組やドラマでのコミカルで親しみやすい印象が強いためか、181cmという高身長は、多くの人にとって嬉しい驚きとなっているようです。親近感溢れるキャラクターとのギャップが、1位の大きな要因となりました。
▼回答者コメント
「180cm以上あると思っていなかったから」(50代女性／愛知県)
「どこか哀愁漂うおじさん役などの印象がとても強く、失礼ながら親しみやすい中背の体型を勝手に想像していました」(50代男性／神奈川県)
「コミカルな役が多いせいか、あまり高身長のイメージがなかったため」(20代女性／宮城県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)