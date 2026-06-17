「獲得に動いている」スペイン２部で躍動した26歳日本人FWに“個人昇格”の可能性。現地報道「250万ユーロを提示した」

「獲得に動いている」スペイン２部で躍動した26歳日本人FWに“個人昇格”の可能性。現地報道「250万ユーロを提示した」