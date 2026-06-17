堺雅人主演日曜劇場『VIVANT』第2シーズンキービジュアル解禁！二宮和也が演じるノコルも登場

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堺雅人が主演を務め、阿部寛、二宮和也らが出演する日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（7月26日21時放送スタート）より、キービジュアルが解禁された。

■砂漠に悠然と立つキャラクターたち

ドラマの世界観を表すうえで欠かせない広い空と砂漠。そして、その砂上に悠然と立つキャラクターの視線の先にあるものとは…？

TBSでは、2026年夏に2クール連続で堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンを放送。2023年7月期放送の第1シーズンから3年の時を経て、ついに7月26日21時から第2シーズンがスタートする。

今作は前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントを巡る一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺雅人）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。

憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、ふたりを力強く抱きしめた“あの日”、その裏でいったい何が巻き起こっていたのか…？ その真相が第2シーズンの第1話で明かされる。

■『VIVANT』の世界観を楽しめる3つの特別イベント開催決定！

◎第1弾：7月25日『VIVANT』第1シーズン上映会

『VIVANT』第2シーズンスタート前日の7月25日に、第1シーズンの興奮をダイジェスト版で一挙にプレイバックする『日曜劇場「VIVANT」第1シーズンスペシャルエディション上映会』が開催決定。翌日の放送を100パーセント楽しむためのプロローグとなる上映会で、あの謎、あの裏切り、あの感動を大スクリーンで振り返る。第1シーズンを観ていないという人も、これを観れば今からでも間に合う。

さらに、ドラマ出演者やスタッフの制作裏話など、ここでしか聞けない貴重なトークショーも開催。ゲストの詳細は当日まで楽しみに待とう。チケットは、6月15日18時から抽選受付スタートしている。

◎第2弾：8月『VINANT』ファンミーティング

豪華出演者が集う、一夜限りのスペシャルイベント。ステージを彩る面々は後日発表予定だ。

◎第3弾：9月～『VIVANT』体験型イベント

あなたも別班の一員に!? ドラマで実際に使用されたセットの中でミッションを行う体験型イベント。東京での開催終了後、大阪でも巡回が予定されている。

(C)TBS

■番組情報

TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズン

07/26（日）スタート

※毎週日曜21:00～21:54

■イベント情報

『日曜劇場「VIVANT」第1シーズンスペシャルエディション上映会』

07/25（土）東京・東京国際フォーラム ホールA

■関連リンク

日曜劇場『VIVANT』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/VIVANT_tbs/