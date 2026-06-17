千両役者メッシがW杯最多得点記録に並ぶハットトリック!複数得点は最年長記録!!王者アルゼンチンが白星発進
[6.16 W杯J組第1節 アルゼンチン3-0アルジェリア カンザスシティ]
ワールドカップのグループJ第1節で、前回大会優勝のアルゼンチン代表がアルジェリア代表に3-0で勝利した。次戦は22日でアルゼンチンはオーストリア、アルジェリアはヨルダンと対戦する。
開始5分にアルゼンチンはメッシが、アルジェリアも前半8分にFWファレス・シャイビがゴールネットを揺らしたが、いずれもオフサイドでノーゴール。ただ立ち上がりから激しく動きのある試合になった、
しかしW杯史上初となる6大会連続出場を果たした千両役者が、自らを祝福するようなハイパフォーマンスを披露する。まずは前半17分、MFロドリゴ・デ・パウルの縦パスを受けたメッシが前を向いてドリブルを開始。エリア手前から左足を振ると、ゴール右隅に突き刺して先制点を決める。
メッシにとっては代表200キャップの節目試合。同日行われたフランス代表のFWキリアン・ムバッペに通算得点で抜かれていたが、通算14得点として再びムバッペと並んだ。
そしてここで終わらないのがメッシがメッシたる所以だ。後半15分、MFアレクシス・マック・アリスターのミドルをGKルカ・ジダンが弾くと、こぼれ球にメッシが詰める。さらに同25分、メッシが中央をドリブルで運んで左のMFニコラス・ゴンサレスに預ける。リターンをゴール正面で受けると、エリア手前から左足でゴール左隅に流し込んだ。
メッシはハットトリックでW杯通算得点は元西ドイツ代表のゲルト・ミュラー氏や元ブラジル代表のロナウド氏を一気に抜き去り、トップの元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼ氏に並ぶ16得点となった。また38歳357日の複数得点は、1990年イタリア大会で元カメルーン代表のロジェ・ミラ氏が決めた38歳34日での複数得点記録を抜いて最年長となった。
ワールドカップのグループJ第1節で、前回大会優勝のアルゼンチン代表がアルジェリア代表に3-0で勝利した。次戦は22日でアルゼンチンはオーストリア、アルジェリアはヨルダンと対戦する。
開始5分にアルゼンチンはメッシが、アルジェリアも前半8分にFWファレス・シャイビがゴールネットを揺らしたが、いずれもオフサイドでノーゴール。ただ立ち上がりから激しく動きのある試合になった、
メッシにとっては代表200キャップの節目試合。同日行われたフランス代表のFWキリアン・ムバッペに通算得点で抜かれていたが、通算14得点として再びムバッペと並んだ。
そしてここで終わらないのがメッシがメッシたる所以だ。後半15分、MFアレクシス・マック・アリスターのミドルをGKルカ・ジダンが弾くと、こぼれ球にメッシが詰める。さらに同25分、メッシが中央をドリブルで運んで左のMFニコラス・ゴンサレスに預ける。リターンをゴール正面で受けると、エリア手前から左足でゴール左隅に流し込んだ。
メッシはハットトリックでW杯通算得点は元西ドイツ代表のゲルト・ミュラー氏や元ブラジル代表のロナウド氏を一気に抜き去り、トップの元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼ氏に並ぶ16得点となった。また38歳357日の複数得点は、1990年イタリア大会で元カメルーン代表のロジェ・ミラ氏が決めた38歳34日での複数得点記録を抜いて最年長となった。