「X1 M35iフローズン エディション」とは！

2026年4月15日、BMWが「X1 M35i」の特別仕様車「フローズン エディション」を発売しました。

X1は同社の人気コンパクトSUVですが、新たに設定された特別仕様車はどのようなモデルなのでしょうか。

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X1はBMWが2009年から販売しているコンパクトSUVです。

初代は2015年まで販売され、日本でも人気になりましたが、その後、2015年から2023年にかけて2代目を展開し、現在は2023年登場の3代目モデルが販売されています。

ボディサイズは全長4500mm×全幅1835mm×全高1625mm。トヨタの人気SUV「カローラクロス GRスポーツ」（全長4460mm×全幅1825mm×全高1620mm）とほぼ同じサイズの、扱いやすいコンパクトなボディとなっています。

そこに、BMWを象徴する大型のキドニーグリルを備えたインパクトのあるエクステリアや、ラグジュアリーかつ先進的なインテリアが特徴です。

そして、フローズン エディションのベースとなった「X1 M35i」は、2023年9月にラインナップに追加された、走りに特化した高性能仕様です。

パワートレインは、最高出力317馬力の2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載し、トランスミッションは7速ダブル・クラッチ・トランスミッション。

さらに4輪駆動システムxDriveや機械式リミテッド・スリップ・デファレンシャル、アダプティブMサスペンションなどを組み合わせることで、高いパフォーマンスを生み出します。

2026年4月に登場したフローズン エディションは、カーボン製パーツを随所に採用し、スタイリングにさらなる磨きをかけた特別仕様車。

エクステリアでは、専用の「ブラッシュ・アルミニウム・シャドー・トリム」のほか、カーボン製のドアミラーキャップ、フィラーキャップを装備。さらにブラック・ハイグロスの「M」ロゴもサイドに備えています。

専用カラーリングとして低い光沢によるマットな仕上げが特徴の「BMW Individual フローズン・ペイント」を用意。生産量が限定された希少なカラーで、「BMW Individual フローズン・ブラック（メタリック）」と「BMW Individual フローズン・ピュア・グレー（メタリック）」の2色から選択可能です。

また、ホイールは20インチ M ライト・アロイ・ホイール Yスポーク・スタイリング872Mを採用。インテリア面では、Mアルカンターラ／ヴェガンザ・コンビネーション ブラック（ブルー・ステッチ付）の専用シートを装備し、快適性と高級感を高めています。

X1 M35i フローズン エディションの価格（消費税込）は874万円です。

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X1 M35i以外にも、同じSUVの「X3 M50」やスポーツセダンの「M340i」「M340i xDrive ツーリング」にも同様の特別装備を備えたフローズン エディションが追加されています。