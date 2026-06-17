今回紹介するのは、Threadsに投稿された、ちょっと神々しい猫ちゃんのひとコマ。お家の中で何やら音がしたため、投稿主さんが様子を見に行ってみると…。そこには、思わず「えっ、そこ？」と声が出てしまいそうな場所に収まる猫ちゃんの姿があったそうです。

投稿はThreadsにて、17万回表示。3.0万件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：家の中で『物音』がして様子を見に行ったら、『神棚の中』に……『予想外の瞬間』】

神棚の中にちょこんと鎮座していた白猫ちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「miu」さん。登場したのは、猫のうみちゃん・そらちゃん。可愛い白猫ちゃんたちです。

投稿によると、音がしたため見に行ったところ、なんと神棚の中に猫ちゃんが入り込んでいた模様。木製の神棚の中で、白猫ちゃんがすっと顔を出していたそうです。

お札や榊のそばにちょこんと座るその姿は、まさに「鎮座」という言葉がぴったり。大きな目でこちらをじっと見つめる表情もどこか落ち着いていて、「ここにおりますけど、何か？」とでも言いたそうです。

投稿主さんによると、近くにはソファーがあるそうで、そこからジャンプして神棚に入ったのではないかとのこと。猫ちゃんの身軽さには驚かされますが、それにしても選んだ場所があまりにも特別すぎます。

まさかの場所選びに「神の使いかも」

白猫ちゃんたちは、育児放棄で保護され、5年前に投稿主さんのお家へ迎えられたそうです。あっという間の5年。その節目にあらためて紹介された神棚のニャンは、見ているだけでありがたい気持ちになってしまいますね。

猫ちゃんは神棚の奥に無理やり入り込んでいるというより、すっかり自分の居場所としてなじんでいるみたい。白い毛並みと神棚の雰囲気が妙に合っていて、本当に神様のお手伝いをしていた…のかもしれませんね。

投稿を見たThreadsユーザーたちからは、「これこそ神の使いですかね？可愛い♡可愛い」「ね、猫神様」「守護神様だったんですね。ピッタリ過ぎで素晴らしいですね」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「miu」では、うみちゃん・そらちゃんとの日常が投稿されています。

神棚の中で静かにこちらを見つめる白猫ちゃん。投稿主さんにとってはびっくりの出来事だったと思いますが、猫ちゃんにとっては居心地のよい特等席だったのかもしれませんね。その姿があまりに可愛くて、つい笑って許してしまうものです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「miu」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。