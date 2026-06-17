【クロスワードクイズ】解けるとすっきり！ □に入るひらがなは？ 眠い時のしぐさがヒント
思考のスイッチをふと切り替えたい瞬間に、言葉の連想を楽しんでみませんか？ 当たり前に使っている言葉も、一文字抜けているだけで意外と悩んでしまうものです。今回は、旅の情景や日常のなにげないしぐさをテーマにした問題を用意しました。
・横の並び：き ＋ □ ＋ ぞ ＋ □
・縦の並び（左）：せ ＋ □ ＋ ろ
・縦の並び（右）：あ ＋ □ ＋ び
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
・せんろ（線路）
・あくび（欠伸）
・きんぞく（金属）
正解は「ん」と「く」の2文字でした。縦のラインでは、電車が力強く走るための「せんろ（線路）」と、眠たいときや疲れたときに思わず出てしまう「あくび（欠伸）」が完成します。横のラインは、鉄や銅などの総称である「きんぞく（金属）」となります。
記憶の引き出しをすみずみまで探し、正解にたどり着いた時のすっきり感は格別ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：き ＋ □ ＋ ぞ ＋ □
・縦の並び（左）：せ ＋ □ ＋ ろ
・縦の並び（右）：あ ＋ □ ＋ び
↓
↓
↓
↓
↓
正解：「ん」と「く」正解は「ん」と「く」でした。
▼解説
・せんろ（線路）
・あくび（欠伸）
・きんぞく（金属）
正解は「ん」と「く」の2文字でした。縦のラインでは、電車が力強く走るための「せんろ（線路）」と、眠たいときや疲れたときに思わず出てしまう「あくび（欠伸）」が完成します。横のラインは、鉄や銅などの総称である「きんぞく（金属）」となります。
記憶の引き出しをすみずみまで探し、正解にたどり着いた時のすっきり感は格別ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)