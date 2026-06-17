現役看護師でグラビアアイドル、ラウンドガールなど多岐にわたって活動する桃里れあ（26）が17日までに自身のインスタグラムを更新。道頓堀“桃尻”ショットなどを披露した。

「大阪2days初日！初日はARROW namBa HIPS様でした たくさんの方が会いにきてくれました！ありがとう」と、大阪・難波でのイベント来場者に感謝。

大阪・道頓堀の戎橋での美ヒップを強調した振り向きショットなどをアップし、「明日はグランキコーナ堺様にお邪魔します 写真はお昼休憩でお散歩してグリコがある橋に行って大阪感してきた」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「デニム姿のれあちゃ、新鮮でめちゃくちゃかわいい」「可愛過ぎだろ」「デニムコーデセクシースタイル美女れあちゃん素敵です」「その格好でえろいのなんなん」「最高」などの声が寄せられている。

桃里は、看護師として働きながらグラビアアイドルとして活動。25年にスーパーGTに参戦するチーム「JLOC」でレースクイーン、今年度は「KNOCKOUTガールズ」としてラウンドガールも務めている。

埼玉県出身で、公式プロフィルは身長1メートル64、スリーサイズはB89・W58・H90。足のサイズは24・5センチ。趣味はアニメ、漫画、ゴルフ、麻雀。