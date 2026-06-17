御年79歳の本田裕一郎監督が国士舘高で初の全国大会出場へ。衰え知らずの情熱を支える原点は“負けず嫌い”。試合後に残した印象的な言葉の真意

御年79歳の本田裕一郎監督が国士舘高で初の全国大会出場へ。衰え知らずの情熱を支える原点は“負けず嫌い”。試合後に残した印象的な言葉の真意